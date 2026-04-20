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अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेत

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The Zodiac and Zodiac Symbols in the Image
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (15:04 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (15:09 IST)
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ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य के मेष और चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश से दोनो की अपनी उच्च राशि में होना एक अत्यंत शक्तिशाली योग बना रहा है। शुक्र भी स्वयं की राशि में होकर मालव्य योग बना रहा है। इसके अलावा शनि, गुरु और मंगल की गति के बदलने से भी कई बदलाव होने वाले हैं। ग्रहों के इस महागोचर से आने वाले कुछ दिनों में 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं।  5 राशियों के जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने के संकेत हैं। यह समय करियर, धन और मान-सम्मान के लिए बहुत भाग्यशाली माना जा रहा है।
 

1. मेष (Aries): आत्मविश्वास और नेतृत्व का नया उदय

राजयोग: मेष राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य का आपकी राशि में उच्च का होना और मंगल के मेष में रहना रुचक राजयोग का निर्माण आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण पैदा करेगा।
करियर: कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है।
आत्मविश्वास: आपके भीतर जोखिम लेने का साहस बढ़ेगा, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे।
सावधानी: अति-उत्साह में आकर दूसरों पर हावी होने से बचें।
 

2. मिथुन (Gemini): बुद्धि का कमाल और संवाद से सफलता

वाणी शक्ति: बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए यह समय बौद्धिक क्षमताओं के पूर्ण उपयोग का है। आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी।
पेशेवर लाभ: जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, पीआर, या टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अचानक प्रसिद्धि और बड़ा पद मिल सकता है। आपकी बातचीत की शैली बड़े सौदे (deals) फाइनल करने में मदद करेगी।
सामाजिक स्थिति: समाज में आपकी छवि एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में उभरेगी। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे।
 

3. सिंह (Leo): रचनात्मकता और मान-सम्मान का योग

सिंह राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति और गुरु (बृहस्पति) की चाल में बदलाव आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल रहा है।
धन-संपदा: गुरु की शुभ दृष्टि से संचित धन में वृद्धि होगी। निवेश के पुराने मामलों से अचानक लाभ मिल सकता है।
रचनात्मकता: यदि आप कला, लेखन या डिजाइनिंग से जुड़े हैं, तो यह समय आपकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है।
ऊँचाइयाँ: करियर में आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जिन्हें आप लंबे समय से कठिन मान रहे थे।
 

4. तुला (Libra): साझेदारी में लाभ और व्यक्तिगत विकास

तुला राशि वालों के लिए यह समय संतुलन और नए समझौतों का है। अटके हुए कार्यों में गति आने से मानसिक तनाव कम होगा।
व्यापार: यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपसी तालमेल बेहतर होगा और मुनाफे में बढ़ोतरी होगी।
व्यक्तिगत जीवन: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं, विशेषकर संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में।
सुधार: पुराने कानूनी विवादों से राहत मिलने की पूरी संभावना है।
 

5. वृश्चिक (Scorpio): मेहनत का मीठा फल और करियर में छलांग

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों का संकेत संघर्ष के अंत और सफलता की शुरुआत का है।
करियर ट्रांजिशन: यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या कार्यक्षेत्र बदलने का सोच रहे थे, तो अब स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आपकी कड़ी मेहनत का लोहा मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा।
शुभ समाचार: परिवार या करियर से जुड़ी कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे।
ऊर्जा: आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे कठिन कार्यों को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे।

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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