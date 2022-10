फेंगशुई के 7 आइटम घर में लाएंगे धन | 7 items of Feng Shui will bring wealth in the house:

1. कछुआ : फेंगशुई के अनुसार घर में कछुआ रखने से उन्नति के साथ ही धन-समृद्धि का योग बनता है।