फरवरी माह के व्रत, तीज त्योहार, दिवस और खास पर्व

फरवरी का महीना आने वाला है। यह माह अपने साथ कई व्रत-त्योहार (Hindu festivals in the month of February) और खास दिवस लेकर आ रहा है। इस माह त्योहारों की बहार रहने वाली है। इस माह जहां 5 फरवरी को वसंत पंचमी रहेगी, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ संक्रांति, 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे, वहीं 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस बार कई शुभ तिथियां और खास त्योहार रहेंगे। यहां जानिए फरवरी माह के व्रत, त्योहार और दिवस-