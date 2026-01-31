February 2026 Festivals 2026: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

फरवरी का महीना भारतीय जनमानस के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साल 2026 में फरवरी का आगमन रवि पुष्य नक्षत्र जैसे दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ हो रहा है, जो समृद्धि के द्वार खोलता है। इस माह में जहाँ एक ओर महाशिवरात्रि पर महादेव की भक्ति का सैलाब उमड़ेगा, वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना से प्रकृति और जीवन में नए उत्साह का संचार होगा। इसके साथ ही, माघ पूर्णिमा, विजया एकादशी और कुंभ संक्रांति जैसे पावन अवसर इस महीने को दान-पुण्य और व्रत-अनुष्ठान के लिए विशेष बनाते हैं।