khatu shyam baba

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Holi Astrology: होली धुलेंडी पर आपके लिए कौन सा रंग रहेगा सबसे भाग्यशाली, जानें अपनी राशि के अनुसार

Advertiesment
होली पर राशिनुसार रंगों का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (11:07 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (10:47 IST)
google-news
Holi Colors and Zodiac Signs: होली, भारत का एक प्रमुख और खुशियों से भरा त्योहार है, जो विशेष रूप से रंगों और उमंगों का प्रतीक माना जाता है। इसे 'रंगों का त्योहार' भी कहा जाता है, जहां लोग एक-दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गाते-बजाते हैं, और आनंदित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का हर रंग किसी न किसी विशेषता से जुड़ा होता है, और ये रंग आपके राशिफल से भी ताल्लुक रखते हैं?ALSO READ: होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता
 

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा रंग आपके लिए शुभ है और होली के दिन कौन से रंग को पहनना आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है।

 

1. मेष राशि का रंग

रंग: लाल

मेष राशि के लोग उत्साही और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लाल रंग उनके लिए शुभ रहेगा। यह रंग आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है।
 

2. वृषभ राशि का रंग

रंग: संतरी

वृषभ के लिए संतरी रंग समृद्धि और सुख-शांति का प्रतीक है। यह रंग उनके जीवन में सकारात्मकता लाता है।
 

3. मिथुन राशि का रंग

रंग: पीला

मिथुन राशि के लिए पीला रंग बौद्धिकता और खुशी का प्रतीक है। यह रंग उनके लिए नए विचारों और खुशियों का संचार करता है।
 

4. कर्क राशि का रंग

रंग: सफेद

सफेद रंग कर्क राशि के लिए शांति, संतुलन और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग मानसिक शांति और सद्भाव लाता है।
 

5. सिंह राशि का रंग

रंग: सोने, गोल्डन

सिंह राशि के लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता होते हैं। सोने का रंग उनके लिए धन और वैभव को आकर्षित करता है।ALSO READ: Holi Numerology Horoscope: अपने मूलांक के अनुसार जानें किन रंगों से खेलें होली, (पढ़ें साप्ताहिक अंक राशिफल 2 से 8 मार्च 2026)
 

6. कन्या राशि का रंग

रंग: हरा

कन्या के लिए हरा रंग समृद्धि, सौम्यता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह रंग उनके लिए स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है।
 

7. तुला राशि का रंग

रंग: नीला

नीला रंग तुला राशि के लिए सौम्यता और सामंजस्य का प्रतीक है। यह रंग उनके लिए मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन लाता है।
 

8. वृश्चिक राशि का रंग

रंग: लाल और काला

वृश्चिक राशि के लिए लाल और काले रंग, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक होते हैं। ये रंग उन्हें आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
 

9. धनु राशि का रंग

रंग: बैंगनी

धनु के लिए बैंगनी रंग शाही और समृद्धि का प्रतीक है। यह रंग उन्हें मानसिक शांति और नई दिशा में ऊर्जा प्रदान करता है।
 

10. मकर राशि का रंग

 रंग: भूरा

मकर राशि के लिए भूरा रंग स्थिरता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। यह रंग उनके लिए धैर्य और संकल्प को बढ़ाता है।
 

11. कुंभ राशि का रंग

रंग: नीला और सिल्वर

कुंभ के लिए नीला रंग आध्यात्मिकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जबकि सिल्वर रंग उनकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है।
 

12. मीन राशि का रंग

रंग: क्रीम और सफेद

मीन राशि के लिए क्रीम और सफेद रंग मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक होते हैं।


अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

webdunia
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels