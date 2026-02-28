Holi ke upay: होलिका दहन की अग्नि में डालें ये 5 चीजें, चमक जाएगी सोई हुई किस्मत

Holika ke Din Ka Totk Upay: होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाने की रस्म नहीं, बल्कि अपने जीवन की नकारात्मकता को स्वाहा करने का महापर्व है। फाल्गुन पूर्णिमा की इस जादुई रात में अगर आप अचूक तंत्र-मंत्र और उपायों का साथ लें, तो न केवल बीमारियां दूर होंगी, बल्कि तरक्की के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। इस बार 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के समय अपनी राशि और भाग्य को चमकाने के लिए अग्नि में ये 5 चीजें जरूर अर्पित करें।

1. नकारात्मकता का होगा नाश: गूलर की लकड़ी अगर आपको लगता है कि घर में तनाव रहता है या किसी की बुरी नजर है, तो होलिका की अग्नि में गूलर की लकड़ी डालें। यह आपके आस-पास की 'Negative Energy' को सोख लेती है और घर में खुशहाली का संचार करती है।

2. पितृ दोष से मुक्ति: नारियल की जटा क्या आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं? होलिका दहन में नारियल की जटा (सूखा नारियल) चढ़ाना अत्यंत शुभ है। मान्यता है कि इससे पितृ दोष शांत होता है और परिवार में सुख-शांति का वास होता है।

3. शनि की टेढ़ी नजर से बचाव: काले तिल आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान हैं? तो मुट्ठी भर काले तिल अग्नि को समर्पित करें। यह शनि दोष के प्रभाव को कम करने और धन आगमन के मार्ग खोलने का सबसे सरल और अचूक टोटका है।

4. मां लक्ष्मी की असीम कृपा: गुड़, जौ और गेंहू नई फसल की बालियां यानी गेंहू और जौ के साथ थोड़ा सा गुड़ और गन्ना अर्पित करना साक्षात मां लक्ष्मी को निमंत्रण देने जैसा है। इससे घर का भंडार हमेशा भरा रहता है और दरिद्रता कोसों दूर रहती है।

5. घर की शुद्धि और सेहत: कपूर-लौंग का जोड़ा बीमारियों को घर से विदा करने के लिए कपूर और दो फूल वाली लौंग का जोड़ा अग्नि में डालें। इसकी सुगंध से न केवल वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि आपके जीवन की बाधाएं भी 'कपूर' की तरह उड़ जाएंगी।

नोट: होलिका की राख (Bhasma) को अगले दिन सुबह घर लाकर माथे पर लगाएं या तिजोरी में रखें, यह साल भर आपकी रक्षा कवच की तरह मदद करती है।