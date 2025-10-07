Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे आकस्मिक धनलाभ के महासंयोग

Karwa Chauth 2025 horoscope: करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष यह शुभ पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बनने जा रहा है। दरअसल, 10 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। ये दोनों ही गमानव जीवन और ज्योतिषीय भविष्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं।





चंद्रमा का गोचर: 10 अक्टूबर को चंद्रमा अपनी राशि बदलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि यहां चंद्रमा अत्यंत बलवान और शुभ फल देने वाला हो जाता है।





सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन: उसी दिन, सूर्य अपनी राशि (कन्या) में रहते हुए चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक हैं। सूर्य और चंद्रमा का यह शक्तिशाली और समन्वित परिवर्तन तीन राशियों के लिए अकस्मात धनलाभ, करियर में अभूतपूर्व तरक्की और सौभाग्य के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है।





इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

1. वृषभ राशि: आपके लिए यह संयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आपके मन, माता और संपत्ति के कारक होते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है या व्यापार में अचानक कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। उच्च का चंद्रमा आपके मन को शांत करेगा, जिससे करवा चौथ पर वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। जीवनसाथी से विशेष सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। करियर और नौकरी में आपके कार्य को सराहा जाएगा और प्रमोशन के योग बनेंगे।





2. कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य स्वयं आपकी राशि में चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। आकस्मिक धनलाभ के अवसर बनेंगे। निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के मजबूत योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे।





3. सिंह राशि: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, और उनका नक्षत्र परिवर्तन आपके दूसरे भाव (धन और परिवार) को प्रभावित कर रहा है। इस अवधि में आप धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे व्यावसायिक बातचीत में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की शक्ति से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके पारिवारिक दायित्वों में वृद्धि होगी, लेकिन आप उन्हें खुशी-खुशी पूरा करेंगे। करवा चौथ के अवसर पर जीवनसाथी की ओर से कोई मूल्यवान उपहार मिल सकता है।

ALSO READ: Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल? सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, और उनका नक्षत्र परिवर्तन आपके दूसरे भाव (धन और परिवार) को प्रभावित कर रहा है। इस अवधि में आप धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे व्यावसायिक बातचीत में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की शक्ति से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके पारिवारिक दायित्वों में वृद्धि होगी, लेकिन आप उन्हें खुशी-खुशी पूरा करेंगे। करवा चौथ के अवसर पर जीवनसाथी की ओर से कोई मूल्यवान उपहार मिल सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।



