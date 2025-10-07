Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (10:19 IST)

Rashi Wise Color for Karwa Chauth 2025: इस बार करवा चौथ 2025 का पावन पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाएगा, जो इस वर्ष 10 अक्टूबर, शुक्रवार को पड़ रहा है। करवा चौथ के पावन पर्व पर अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग के परिधान पहनना आपके वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और प्रेम को बढ़ाने वाला माना जाता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, और उस ग्रह से संबंधित रंग धारण करने से उस दिन की पूजा और व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है।

यहां आपकी राशि के अनुसार शुभ रंग दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप करवा चौथ 2025 पर धारण कर सकती हैं:

राशि स्वामी ग्रह शुभ रंग

मेष (Aries) मंगल : लाल, मरून या सिंदूरी। यह रंग आपके प्रेम और जोश को बनाए रखेगा। वृषभ (Taurus): शुक्र: गुलाबी, सफेद, या हल्का नीला। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता और सौंदर्य बढ़ेगा।

मिथुन (Gemini): बुध : हरा या आसमानी। यह मानसिक शांति और रिश्तों में स्थिरता लाता है।

कर्क (Cancer): चंद्रमा : सफेद या चाँदी जैसा रंग। यह रंग मानसिक शांति और सौभाग्य देता है।

सिंह (Leo): सूर्य : नारंगी, सुनहरा , या चमकीला लाल। यह आपके जीवन में ऊर्जा और मान-सम्मान बढ़ाएगा।

कन्या (Virgo): बुध : हरा या हरे का हल्का शेड। यह रंग सकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों की कृपा दिलाएगा।

तुला (Libra): शुक्र : नीला, गुलाबी, या सफेद। हल्के रंग सौभाग्य और प्रेम में वृद्धि करेंगे। मैजेंटा रंग भी शुभ है।

वृश्चिक (Scorpio): मंगल : मरून, लाल, या गहरा नारंगी। यह रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है।

धनु (Sagittarius): गुरु : पीला, सुनहरा, या केसरिया। यह रंग सौभाग्य और समृद्धि लाता है।

मकर (Capricorn): शनि : नीला, ग्रे , या फिरोजी (। यह रंग आपके रिश्ते में स्थिरता बनाए रखेगा।

नोट: 1. परंपरागत रंग: यदि आप अपनी शादी का जोड़ा या पारंपरिक लाल रंग का परिधान पहनना चाहती हैं, तो वह हमेशा शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग सौभाग्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है।

2. अशुभ रंग: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ के दिन सफेद (यदि वह आपकी राशि का शुभ रंग न हो), काला और गहरा नीला (यदि वह आपकी राशि का शुभ रंग न हो) रंग पहनने से बचना चाहिए। अपनी राशि के अनुसार इन रंगों को धारण करके आप माता करवा और अपने स्वामी ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं, जिससे आपके व्रत का फल दोगुना हो जाएगा।