Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 9 अक्टूबर से इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

WD Feature Desk

, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (14:54 IST)
Karwa Chauth 2025 horoscope: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख-सुविधाओं और धन-वैभव का कारक माना जाता है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन यानी गोचर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस वर्ष करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण पर्व से ठीक एक दिन पहले, 9 अक्टूबर 2025 को, शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र का गोचर एक विशेष घटना है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि यहां शुक्र अपने शुद्ध भोग-विलासी स्वभाव को छोड़कर सेवा, समर्पण और कार्य कुशलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस गोचर के दौरान, जिन राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें मेहनत का मीठा फल और रिश्तों में परिपक्वता मिलती है। आइए जानते हैं वह कौन सी तीन भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी किस्मत इस गोचर से चमक सकती है: 
  1. कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में होगा। यह गोचर आपके जीवन में साहस और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। यदि आप कला, लेखन, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो यह समय उत्कृष्ट परिणाम लेकर आएगा। छोटी और सुखद यात्राओं का योग बन रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
 
  1. सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके दूसरे भाव (धन और वाणी भाव) में होने जा रहा है। यह गोचर सीधे आपके आर्थिक पक्ष को प्रभावित करेगा, जो आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिल सकता है और धन संचय करने में सफलता मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपकी मधुर वाणी लोगों को प्रभावित करेगी, जिससे कार्यस्थल पर भी मान-सम्मान बढ़ेगा।
 
  1. मिथुन राशि: मिथुन राशि के लिए शुक्र का यह महत्वपूर्ण गोचर उनके चौथे भाव (सुख भाव) में हो रहा है। यह स्थान माता, भूमि, भवन और भौतिक सुखों से संबंधित है। इस दौरान आप नया वाहन खरीद सकते हैं या घर के लिए विलासिता की वस्तुएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर आदि खरीद सकते हैं। घर में साज-सज्जा पर खर्च होगा। घर का माहौल आनंदमय रहेगा। यह समय व्यक्तिगत खुशी और घरेलू जीवन के लिए बहुत उत्तम है। 
 
उपाय: शुक्र गोचर के दौरान सकारात्मक परिणामों को बढ़ाने के लिए, इन तीनों राशियों के जातकों को हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सफेद चीजों जैसे दूध, दही, चावल, चीनी का दान करना या सफेद कपड़े पहनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चूंकि शुक्र, प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक है, इसलिए करवा चौथ से ठीक पहले यह गोचर आपके रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बनाएगा।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

