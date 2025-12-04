Biodata Maker

Lal Kitab Makar rashi upay 2026: मकर राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु देगा दुख

अनिरुद्ध जोशी

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (15:53 IST)
Lal Kitab Makar rashi upay 2026: वर्ष 2026 में मकर राशि वाले यदि दूसरे राहु और अष्टम केतु के फेर से बच जाते हैं तो पूरा वर्ष बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति छठे से निकलकर जब सातवें भाव में गोचर करेगा तब हालात सही हो जाएंगे। यदि आप सही दिशा में पराक्रम करते हैं तो तीसरे भाव का शनि वैसे अच्छा फल दे सकता है। चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए लाल किताब के कौन से अचूक उपाय हैं।
मकर राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय 2026: Lal Kitab Remedies 2026 for Capricorn
1. मुर्गे को दाना डालें:  मुर्गा बृहस्पति और शनि ग्रह से संबंधित है। मुर्गे को दाना डालने से बृहस्पति की ऊर्जा सही दिशा में लगती है और यह शनि को शुभ फल देने में मदद करता है।
 
2. साधु या पंडित को वस्त्र दान में दें: साधु और पंडित का संबंध बृहस्पति (गुरु) से है। इन्हें वस्त्र दान करने से गुरु का आशीर्वाद मिलता है, जो आपके भाग्य और ज्ञान को बल देता है।
 
3. बुधवार का व्रत रखें: बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंधित है, जो बुद्धि, व्यापार और वाणी का कारक है। यह व्रत रखने से बुध मजबूत होता है और आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है।
 
4. गुरुवार के दिन मंदिर में पीली फल और फूल अर्पित करें: गुरु (बृहस्पति) को प्रसन्न करने के लिए यह एक सरल और प्रभावी उपाय है। पीली वस्तुएं दान करने से आपका भाग्य मजबूत होता है और धन लाभ के योग बनते हैं।
 
5. माथे पर केसर का तिलक लगाते रहें: केसर गुरु ग्रह का कारक है। माथे पर इसका तिलक लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मकता आती है और जीवन में शुभता बनी रहती है।
6. नीम की दातुन:नीम की दातुन करें और दांत साफ रखें: नीम की दातुन (शनि) और दांतों की स्वच्छता (शुक्र/बुध) को बनाए रखना, आपकी कुंडली में इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।
 
7. चांदी की एक ठोस गोली अपनी जेब में रखें: चांदी चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। चांदी की ठोस गोली रखने से मन शांत रहता है, धन की स्थिति स्थिर होती है, और यह राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचाती है।
 
8. काले व सफेद रंग का दोरंगी कंबल दान करें: यह दान शनि और राहु दोनों के मिश्रित प्रभाव को शांत करने के लिए किया जाता है। किसी जरूरतमंद को दोरंगी कंबल दान करना संकटों को टालता है।
 
9. मोची, मजदूरों और कुली को अन्न या धन दान करते रहें: इस वर्ग के लोगों की मदद करने से शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें हर प्रकार से खुश रखें उन्हें प्रसन्न रखना, उनका सम्मान करना और उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना आपके करियर, व्यवसाय और जीवन में शनि की अनुकूलता बनाए रखेगा।
 
10. शमी का एक पौधा लगाएं: शमी का एक पौधा कहीं पर भी लगाकर 43 दिनों तक उसकी सेवा करें: शमी का पौधा सीधे तौर पर शनिदेव से संबंधित है। इसे लगाकर उसकी सेवा करने से शनि के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको काम में सफलता प्राप्त होती है।
 
इन लाल किताब के उपायों का ईमानदारी और नियमितता से पालन करने पर वर्ष 2026 मकर राशि के जातकों के लिए स्थिरता, सफलता और सुख-समृद्धि लेकर आ सकता है। हालांकि उपरोक्त उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करना चाहिए।
