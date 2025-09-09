Biodata Maker

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभ

WD Feature Desk

, मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (17:22 IST)
Mangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 की रात 08 बजकर 18 मिनट पर मंगल ग्रह का कन्या राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की तुला राशि में गोचर होगा। तुला का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि तुला में मंगल के गोचर के चलते 4 राशियों को इससे भरपूर लाभ होगा। उनके अटके कार्य पूर्ण होंगे और करीब 1 माह तक लाभ होगा। 
 
1. सिंह राशि: आपकी कुंडली के चौथे और नौवें भाव के स्वामी मंगल का तीसरे भाव में गोचर होगा जो आपके पराक्रम और साहस को बढ़ाएगा। आपके आराम और सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। यात्राओं से लाभ होगा। नौकरी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी आप बेहतर मुनाफा प्राप्त करने में सफल होंगे। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अधिक धन कमाने में सफल रहेंगे। साथ ही, आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे।
 
2. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के पहले और छठे भाव के स्वामी मंगल का बारहवें भाव में गोचर होगा जो ऋण, पैतृक संपत्ति या सट्टे से लाभ प्राप्त करने की ओर संकेत करता है। यह लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनाता है। यदि आप करोबारी हैं तो विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ मिल सकता है। यदि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हैं और सेहत पर ध्यान देते हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।
 
3. धनु राशि: आपकी कुंडली के मंगल पांचवें और बारहवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। यह लाभ का भाव है जो लाभ देगा। हालांकि यदि आप धर्म कर्म के काम में लगे हैं तो लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप सट्टे से जुड़े काम करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बस अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा।
 
4. मकर राशि: आपकी कुंडली के चौथे और ग्यारहवें भाव के स्वामी मंगल का दसवें भाव में गोचर शुभ माना जा रहा है। नौकरी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रमोशन के साथ वेतनवृद्धि के योग बन सकते हैं। नौकरी में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपको संतोष और सफलता प्रदान करेंगे। कारोबारी हैं तो अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे। इस दौरान आप यात्रा भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से, यह समय आपके लिए धन कमाने और संतुष्टि पाने का है। 

