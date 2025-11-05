Festival Posters

Kaal Bhairav Jayanti 2025: अष्ट भैरव में से काल भैरव के इस मंत्र से मिलेगा उनका आशीर्वाद

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (14:10 IST)
Kaal Bhairav Mantra to remove fear and enemies: हिन्दू धर्म में काल भैरव का विशेष स्थान है और उन्हें आध्यात्मिक बल, सुरक्षा, शक्ति और भय से मुक्ति देने वाला देवता माना जाता है। काल भैरव अष्ट भैरवों में से एक प्रमुख भैरव हैं, और वे विशेष रूप से समय और नियति के स्वामी माने जाते हैं। काल भैरव की पूजा और उनका मंत्र विशेष रूप से कठिनाइयों, भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने तथा नकारात्मक ऊर्जा दूर के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है।ALSO READ: Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय
 
काल भैरव के आठ प्रमुख रूप हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। ये आठों स्वरूप, जो ब्रह्मांड की आठ दिशाओं और आठ विशिष्ट शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भक्तों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता, ज्ञान, और असीम ऊर्जा का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप आध्यात्मिक सुरक्षा, शत्रु बाधा निवारण, या करियर में सफलता के लिए अष्ट भैरव में से काल भैरव के इस मंत्र का पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं...
 
काल भैरव का मंत्र: 'ॐ कालभैरवाय नम:'।
 
यह मंत्र काल भैरव की उपासना करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय, भक्त विशेष रूप से अपने भय, कष्ट और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। 
 
काल भैरव के आशीर्वाद के लिए मंत्र का महत्व: इस मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। काल भैरव की उपासना से घर में सुरक्षा और शक्ति का वास होता है। यह हर प्रकार के शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। काल भैरव का मंत्र नकारात्मकता और दुष्ट शक्तियों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। यह व्यक्ति को भय, चिंता और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। काल भैरव समय के स्वामी माने जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने से समय का सही उपयोग और समय की शक्तियों को समझने में मदद मिलती है।
 
कैसे करें जाप:
 
* मालाधारी रूद्राक्ष की माला का उपयोग करके, 108 बार इस मंत्र का जाप करें।
* मंत्र का उच्चारण करते समय, ध्यान केंद्रित करें और अपने मन में अपनी सभी समस्याओं और भय को समाप्त करने की प्रार्थना करें।
* प्रातः या रात्रि के समय या किसी अच्छे समय में इस मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है।
 
मान्यतानुसार काल भैरव का मंत्र 'ॐ कालभैरवाय नम:' एक शक्ति और सुरक्षा का मंत्र है जो जीवन की कठिनाइयों और डर से मुक्ति दिलाता है। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ने से काल भैरव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे मानसिक शांति और सुरक्षा मिलती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियां
 

