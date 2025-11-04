T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (12:05 IST)

T Junction Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार, 'टी' पॉइंट पर बना घर आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है, इसे वीथी शूल या रोड प्रहार दोष कहा जाता है। हालांकि, यह पूरी तरह से घर की दिशा पर निर्भर करता है कि यह आपके लिए कितना अशुभ होगा या इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।



यहां जानें कौन सी दिशाएं देती हैं समृद्धि (Prosperity) और कौन सी लाती हैं मुश्किलें (Challenges)?

क्यों माना जाता है अशुभ या बर्बादी का कारण? वास्तु शास्त्र के अनुसार, 'टी' पॉइंट पर बने घर में नकारात्मक ऊर्जा का सीधा और तेज प्रवाह यानी टकराव होता है।

नकारात्मक ऊर्जा का सीधा प्रवाह (वीथी शूल): सड़क से आने वाली ऊर्जा और वाहनों का सीधा प्रवाह घर की ओर होता है, जिससे घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है और तनाव और चिंता बढ़ती है।

मानसिक और शारीरिक कष्ट: निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तनाव, अनिद्रा और मानसिक अशांति हो सकती है।

धन और संबंधों में अस्थिरता : यह घर के सदस्यों के आर्थिक नुकसान, अस्थिरता और पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।

सुरक्षा का अभाव: वाहनों की सीधी आवाजाही के कारण शोर का स्तर अधिक होता है और गोपनीयता कम हो जाती है।

कौन सी दिशाएं शुभ या कम अशुभ हैं? 'टी' पॉइंट हमेशा बुरा हो, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ दिशाओं से आने वाली सड़क का 'टी' पॉइंट घर के लिए कम हानिकारक या शुभ फलदायी भी हो सकता है, जहां आबाद होने की संभावनाएं भी रहती हैं। यहां जानें दिशा के अनुसार वास्तु फलल कारण और प्रभाव...

उत्तर (North)- शुभ या सबसे अनुकूल: यह दिशा धन, समृद्धि और करियर में नए अवसर लाती है।

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण)- बहुत शुभ: यह दिशा सुख-समृद्धि, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है।

पूर्व (East)- शुभ/कम अशुभ: यह मान-सम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल माना जाता है।

यदि सड़क इन दिशाओं से आकर आपके घर पर सीधी टकराती है तो यह सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव डालती है। यहां जानें आपके घर की दिशा और वास्तु फल का प्रभाव...

दक्षिण (South)- अशुभ : यह मान-सम्मान की हानि, आर्थिक नुकसान और घर की महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण)- अत्यंत अशुभ: यह सबसे खतरनाक माना जाता है और गंभीर स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याएं ला सकता है।

पश्चिम (West): अशुभ- यह भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में कलह और अस्थिरता पैदा कर सकता है।