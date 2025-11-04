kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?

साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 5 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिन बुधवार को है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन किए गए स्नान, दान और दीपदान का फल कई गुणा अधिक होता है।