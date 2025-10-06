Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है, जिसके कारण यह महीना धन, समृद्धि और मोक्ष की कामना के लिए अति उत्तम होता है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का आरंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) से होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। इस दौरान कई बड़े त्योहार आते हैं, जिनमें दीपावली, करवा चौथ, तुलसी विवाह और छठ पूजा प्रमुख हैं।