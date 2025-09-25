Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (16:34 IST)

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

1. पहला सूर्य ग्रहण 2026 (वलयाकार या Ring of Fire) विवरण:- जानकारी प्रकार:- वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse)

तिथि:- 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) समय (UTC):- अधिकतम ग्रहण: लगभग 12:12 PM UTC समय (IST):- (यह ग्रहण मुख्य रूप से रात/सुबह के समय होगा, इसलिए भारतीय समय में स्पष्ट दृश्यता नहीं होगी)

दृश्यता:- भारत में दिखाई नहीं देगा। कहां दिखेगा:- अंटार्कटिका, अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी भाग (जैसे दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक), दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग और अटलांटिक महासागर।

2. दूसरा सूर्य ग्रहण 2026 (पूर्ण सूर्य ग्रहण) विवरण:- जानकारी प्रकार:-पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse)

तिथि:- 12 अगस्त 2026 (बुधवार) समय (UTC):- अधिकतम ग्रहण: लगभग 05:46 PM UTC समय (IST):- (यह ग्रहण भारतीय समयानुसार देर शाम/रात में होगा, इसलिए भारत में दिखाई नहीं देगा)

दृश्यता:- भारत में दिखाई नहीं देगा। कहां दिखेगा:- यह एक शानदार पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बड़े हिस्सों में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा।

भारत के लिए वर्ष 2027 का सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण: भारत के लोगों को अगला सूर्य ग्रहण देखने के लिए वर्ष 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। 2 अगस्त 2027 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट के साथ-साथ एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा।