Indonesia Mosque Blast case : इंडोनेशिया में हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके में स्थित एक स्कूल परिसर में बनी मस्जिद में शुक्रवार यानी आज नमाज के दौरान धमाका हो गया। इस धमाके से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में लोग भागने लगे। लोगों की चीख पुकार से इलाका गूंजने लगा। इस धमाके में करीब 54 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया।



