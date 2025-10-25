छठ पूजा 2025: डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त समय क्या है?

Chhath Puja 2025: छठ पूजा के चार दिनी उत्सव में तीसरा दिन अर्थात षष्ठी का दिन महत्वपूर्ण होता है इस दिन शाम को सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सुबह 36 घंटे के व्रत का पारण करने के पहले सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को षष्ठी के डूबते सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाएगा और अगले दिन 28 अक्टूबर को सप्तमी के उगते सूर्य को अर्घ्‍य देते हैं।

छठ पूजा पर षष्ठी तिथि का प्रारंभ और समापन समय: षष्ठी तिथि प्रारम्भ- 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 06:04 बजे से।

षष्ठी तिथि समाप्त- 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 07:59 बजे तक। दिल्ली टाइम के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय:

सूर्योदय समय: छठ पूजा के दिन सूर्य उदय सुबह 06:30 बजे होगा। सूर्यास्त समय: छठ पूजा के दिन सूर्या अस्त शाम 05:40 बजे होगा।

दिल्ली टाइम के अनुसार 28 अक्टूबर 2025 उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय: सूर्योदय समय: छठ पूजा के दिन सूर्य उदय सुबह 06:29 बजे होगा।

सूर्यास्त समय: छठ पूजा के दिन सूर्या अस्त शाम 05:39 बजे होगा।

परंपरा: छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाय पर साफ सफाई होती है और छठ पूजा के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और पूजा सामग्री एकत्रित करके पूजा की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन खरना पर दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को खरना का अन्न ग्रहण करते हैं और इसके बाद प्रारंभ होता है छठ पूजा का निर्जला उपवास। तीसरे दिन छठ पूजा के दिन दिनभर पूजा और प्रसाद की तैयारी होती है और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्‍य देकर रात में छठी मैया के गीत गाते हैं। अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं।