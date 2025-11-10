Hanuman Chalisa

प्रधानमंत्री जी! आपने दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया है

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (14:29 IST)
Tejashwi Yadav accuses Prime Minister: महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार नहीं दिखा? आपने बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री को उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह, राज वल्लभ साधु महात्मा लगते हैं?
 
सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी की पीठ ठोकी : तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन शर्मा को विशेष पास बनवाकर हवाई अड्डे बुलाया और उनकी पीठ ठोकी है। दूसरी ओर, तेजस्वी यादव ने चुनाव के आंकड़े जारी नहीं करने को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। 
 
क्यों छिपाए जा रहे हैं आंकड़े : तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ और सोमवार को 10 नवंबर 4 दिन बाद भी आकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। पहले भी जब चुनाव बैलेट से होते थे तो उसी दिन आंकड़ा सामने आ जाता था। अब तो तकनीक का जमाना है फिर भी आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है?
उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि किस अनुपात में मतदान हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को हुई वोटिंग में 65 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा बिहार के चुनाव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

