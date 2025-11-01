Hanuman Chalisa

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसार

शनिवार, 1 नवंबर 2025
Kartik Purnima rashiyon par aadharit daan: कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक राशि के लिए विशिष्ट दान की परंपरा है, जो उस व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से शुभ फल देने वाली होती है। यदि आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह और उससे संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, तो यह कई गुना अधिक फल देता है और आपके जीवन में सुख-समृद्धि लाता है। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि और स्वामी ग्रह के अनुसार किए जाने वाले शुभ दान की सूची दी गई है...ALSO READ: Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा
 
जानें कार्तिक पूर्णिमा पर राशिनुसार शुभ दान: 
 
मेष राशि (Aries)
स्वामी ग्रह- मंगल (Mars): गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद, लाल फल।
- ऊर्जा, साहस, संपत्ति और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
 
वृषभ राशि (Taurus): 
शुक्र (Venus): - ऊनी वस्त्र (कंबल), सफेद मिठाई, चावल, घी, दही, सफेद तिल।
- भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है और दांपत्य जीवन मधुर होता है।
 
मिथुन राशि (Gemini): 
बुध (Mercury)- हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, आंवला, हरे वस्त्र, कलम (स्टेशनरी)।
- बुद्धि, व्यापार, करियर में सफलता और वाणी दोष से मुक्ति मिलती है।
 
कर्क राशि (Cancer): 
चंद्र (Moon)- दूध, सफेद मिठाई, चावल, चांदी, चीनी, मिश्री, जल का दान।
- मानसिक शांति, स्वास्थ्य और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
 
सिंह राशि (Leo): 
सूर्य (Sun)- गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी वस्त्र, लाल फूल, माणिक्य (यदि सामर्थ्य हो)।
- मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है।
 
कन्या राशि (Virgo): 
बुध (Mercury)- हरे वस्त्र, हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, घी।
- स्वास्थ्य लाभ, ज्ञान की प्राप्ति और नौकरी में उन्नति होती है।
 
तुला राशि (Libra): 
शुक्र (Venus)- सफेद वस्त्र (वस्त्रदान), इत्र, सुगंधित वस्तुएं, चावल, घी।
- धन, वैभव, ऐश्वर्य और वैवाहिक जीवन में संतुलन आता है।ALSO READ: Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट
 
वृश्चिक राशि (Scorpio):
मंगल (Mars)- गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल फल, निर्धन को धन का दान।
- संकटों से रक्षा, रुके हुए काम पूरे होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।
 
धनु राशि (Sagittarius): 
बृहस्पति (Jupiter)- चना दाल, केला, पीला वस्त्र, केसर, हल्दी, मक्का।
- ज्ञान, धर्म, भाग्य का साथ और संतान पक्ष की उन्नति होती है।
 
मकर राशि (Capricorn): 
शनि (Saturn)- काले तिल, सरसों का तेल, काले उड़द दाल, कम्बल (ऊनी वस्त्र)।
- शनि दोष कम होता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं।
 
कुंभ राशि (Aquarius): 
शनि (Saturn)- काला कंबल, तिल, उड़द दाल, जूते-चप्पल, धन का दान।
- करियर में लाभकारी परिवर्तन और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
 
मीन राशि (Pisces): 
बृहस्पति (Jupiter)- चने की दाल, पीला वस्त्र, बेसन के लड्डू, हल्दी, खाने-पीने की वस्तुएं।
- धन हानि से बचाव, तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
 
दान करते समय ध्यान रखने योग्य विशेष बातें: 
 
* संकल्प अवश्य लें: दान करने से पहले जल हाथ में लेकर अपनी राशि और गोत्र का नाम लेकर संकल्प लें।
 
* पात्र व्यक्ति: दान हमेशा किसी जरूरतमंद, गरीब या सच्चे ब्राह्मण को ही करना चाहिए।
 
* गुप्त दान: दान करते समय दिखावा न करें। गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
 
* गौ दान और अन्न दान: सामान्य तौर पर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ दान/गाय का दान या अन्न दान/अनाज का दान करना सभी राशियों के लिए अत्यधिक शुभ फलदायी माना गया है।ALSO READ: Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

