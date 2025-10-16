dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Advertiesment
हमें फॉलो करें बाबा वेंगा prediction

WD Feature Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (17:59 IST)
Baba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

क्या है बाबा वेंगा की कैश क्रश भविष्यवाणी?
ब्रिटिश और यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाबा वेंगा ने वर्ष 2026 के लिए एक चरम वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि इस साल दुनिया की आर्थिक व्यवस्था, चाहे वह नकद हो या डिजिटल मुद्रा री तरह से ध्वस्त हो जाएगी।
'कैश क्रश' का अर्थ: इस भविष्यवाणी का तात्पर्य केवल नकद की कमी से नहीं है, बल्कि संपूर्ण मौद्रिक प्रणाली के ढह जाने से है।
संभावित संकट: इस 'कैश क्रश' के कारण कई वित्तीय संकट पैदा हो सकते हैं, जिनमें बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू का कमजोर होना और बाजारों में तरलता में भारी कमी जैसी घटनाएं शामिल हैं।

वर्तमान वैश्विक अस्थिरता और भविष्यवाणी की प्रासंगिकता
बाबा वेंगा के इस कथन को वर्तमान वैश्विक आर्थिक माहौल में नए सिरे से देखा जा रहा है। दुनिया भर में जारी अस्थिरता, उच्च महंगाई दर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं।
एक संकट से दूसरा संकट: भविष्यवाणी के समर्थकों का तर्क है कि एक संकट दूसरे संकट को जन्म देगा। वर्तमान में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला  में बाधाएं, भू-राजनीतिक संघर्ष और तकनीकी उद्योग में अस्थिरता जैसी समस्याएं आर्थिक व्यवस्था को तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं। ये कारक 'कैश क्रश' की आशंका को जन्म देते हैं।
डिजिटल मुद्रा का जोखिम: क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बढ़ती लोकप्रियता के बीच, किसी बड़े साइबर हमले या नियामक संकट से डिजिटल मुद्रा प्रणाली का ध्वस्त होना असंभव नहीं है, जो भविष्यवाणी की सम्भावना को प्रबल बनाता है।
ALSO READ: Dhanteras 2025: धनतेरस की रात करें ये चमत्कारी उपाए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से हो जाएंगे मालामाल
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Diwali 2025: दिवाली की 'महानिशा' क्यों अघोरियों के लिए है विशेष, श्मशान में किस देवी की करते हैं साधना

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels