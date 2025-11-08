weekly ank jyotish: कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए नया सप्ताह, जानें साप्ताहिक अंक राशिफल (10 से 16 नवंबर 2025)

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (09:55 IST)

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28) Weekly Numerology: यह सप्ताह आपके नेतृत्व और निर्णायक कदम उठाने का है। आपके रुके हुए कार्य आगे बढेंगे, लेकिन जोखिम सोच-समझकर उठाएं। परिवार में सम्मान और सहयोग मिलेगा किन्तु अहंकार से बचें और शांत रहें। वित्तीय नियोजन ध्यान से करे एवं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।ALSO READ: Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञान यह सप्ताह आपके नेतृत्व और निर्णायक कदम उठाने का है। आपके रुके हुए कार्य आगे बढेंगे, लेकिन जोखिम सोच-समझकर उठाएं। परिवार में सम्मान और सहयोग मिलेगा किन्तु अहंकार से बचें और शांत रहें। वित्तीय नियोजन ध्यान से करे एवं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।

उपाय: लाल, नारंगी या सुनहले रंग का अधिक उपयोग करें। महत्वपूर्ण कार्यों में निकलने से पहले गुड़ खाकर पानी पीएं।

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29) इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखे, किसी निकट व्यक्ति से मतभेद संभव है। अनावश्यक दबाव लेने से बचें, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। कला और लेखन के क्षेत्र में कार्य करने वालो को नए प्रस्ताव मिल सकते है।

उपाय: चांदी का आभूषण धारण करें और सोमवार को किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें।

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30) यह सप्ताह रचनात्मकता और बातचीत से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाने वाला होगा, आत्मविश्वास से काम लें, कार्य के नए अवसर मिल सकते हैं। आपके सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।

उपाय: किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें।

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31) यह सप्ताह का प्रारंभ में आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है बाद में स्थिती अनुकूल हो जाएगी सयंम से काम करें। वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक है, जल्दबाजी में निर्णय न लें।

उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

उपाय: बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं। मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

यह सप्ताह प्रेम और आकर्षण से भरपूर रहेगा। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। सुंदरता, डिजाइन और कला से जुड़े कार्यों में लाभ। यह सप्ताह में आपको अपने कार्यक्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखना ज़रूरी होगा। सहयोगी से सहयोग प्राप्त होगा। नए निवेश के लिए समय अनुकूल हैं। रिश्तों में प्रेम और क्षमा का भाव रखें।

उपाय: सफेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े का प्रयोग अधिक करें और गरीबों को सफ़ेद वास्तु का दान करें।

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25) आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। एकांत और आत्म-चिंतन से लाभ मिलेगा। कोई पुराना कार्य अचानक पूर्ण हो सकता है। किसी रहस्यमय ज्ञान की ओर आकर्षण रहेगा। यह सप्ताह आपके चिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। आपके काम में विलंब हो सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। अत्यधिक तनाव लेने से बचें। योग और ध्यान लाभकारी होंगे।

उपाय: ध्यान करें और केसर या चंदन का तिलक लगाएं। मंगलवार को किसी मंदिर में ध्वजा (झंडा) दान करें।

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26) इस सप्ताह आपके आर्थिक लाभ और पदोन्नति के योग हैं। किसी वरिष्ठ का सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक लाभ और मान-सम्मान मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें।

उपाय: किसी श्रमिक या गरीब व्यक्ति की सहायता करें। छल कपट से बचें और ईमानदार रहें।

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27) यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और जोश से भरा रहेगा। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यात्रा लाभकारी होगी। सेवा-भाव से किए गए कार्य लाभ देंगे।