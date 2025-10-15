Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

15 अक्टूबर 2025

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-

1. मेष राशि (Aries): सूर्य का आपकी कुंडली के सप्तम भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन) गोचर होगा। विवाहित जीवन में कुछ तनाव या मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। व्यापारिक साझेदारियों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर सिरदर्द या आँखों की समस्या।

उपाय: रविवार को नमक का सेवन न करें। 2. वृषभ राशि (Taurus): सूर्य का आपकी कुंडली के षष्ठम भाव (शत्रु, रोग, ऋण) गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें। 3. मिथुन राशि (Gemini):

सूर्य का आपकी कुंडली के पंचम भाव (संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा) गोचर होगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियाँ या तनाव आ सकता है। संतान की सेहत या उनके करियर को लेकर चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और गाय को गेहूँ खिलाएँ। 4. कर्क राशि (Cancer):

सूर्य का आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव (माता, सुख, भवन) गोचर होगा। पारिवारिक सुख में कमी महसूस हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कार्यस्थल की व्यस्तता के कारण घर से दूरी बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लें।

उपाय: घर में सूर्य यंत्र स्थापित करें और पूजा करें। 5. सिंह राशि (Leo):

सूर्य का आपकी कुंडली के तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, यात्रा) गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि लाएगा। छोटे भाई-बहनों से संबंध सुधरेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं सफल हो सकती हैं। सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। 6. कन्या राशि (Virgo):

सूर्य का आपकी कुंडली के द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब) गोचर होगा। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आ सकता है, खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। आँख और मुँह से संबंधित समस्याओं से सावधान रहें।

उपाय: लाल वस्त्र धारण करें और रविवार के दिन गेहूँ का दान करें।

7. तुला राशि (Libra): सूर्य का आपकी कुंडली के प्रथम भाव/लग्न (व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, मान-सम्मान) गोचर होगा। आपकी राशि में ही गोचर होने के कारण आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अहंकार के कारण दांपत्य जीवन में समस्या आ सकती है। हालांकि करियर में आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

उपाय: रविवार का व्रत रखें और किसी गरीब को भोजन कराएँ। 8. वृश्चिक राशि (Scorpio):

सूर्य का आपकी कुंडली के द्वादश भाव (खर्च, विदेश यात्रा, हानि) गोचर होगा। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आँखों की देखभाल करें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

उपाय: रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी का बर्तन रखें और सुबह पेड़ में डाल दें।

9. धनु राशि (Sagittarius): सूर्य का आपकी कुंडली के एकादश भाव (आय, लाभ, बड़े भाई-बहन, इच्छा पूर्ति) गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ होगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र धारण करें। 10. मकर राशि (Capricorn):

सूर्य का आपकी कुंडली के दशम भाव (करियर, पिता, मान-सम्मान) गोचर होगा। करियर में उतार-चढ़ाव आ सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों से विवाद संभव है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो लाभ हो सकता है।

उपाय: पिता का सम्मान करें और उन्हें लाल वस्तु भेंट करें। 11. कुंभ राशि (Aquarius):

सूर्य का आपकी कुंडली के नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा) गोचर होगा। भाग्य का साथ मिल सकता है, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा। इस अवधि में आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा।

उपाय: रविवार को लाल गाय को रोटी खिलाएं। 12. मीन राशि (Pisces):

सूर्य का आपकी कुंडली के अष्टम भाव (आयु, अचानक लाभ/हानि, शोध) गोचर होगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही न बरतें। अचानक धन लाभ या हानि की संभावना है। गुप्त रहस्यों या शोध के कार्यों में सफलता मिल सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।

उपाय: रविवार को उपवास रखें और गुड़ का दान करें।