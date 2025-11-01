Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 01 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 1 नवंबर 2025 (07:04 IST)

1. मेष (Aries) Today 01 November 2025 horoscope in Hindi: करियर: करियर में तेजी आएगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ के प्रबल योग हैं। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंध गहरे होंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। संबंधों में विश्वास बनाए रखें।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन अचानक और अनावश्यक खर्चों से बचें। बीमा या विरासत से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करें।

2. वृष (Taurus) करियर: करियर में मेहनत और स्थिरता रंग लाएगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखें। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। धन: धन संचय पर ध्यान दें। वित्तीय योजनाएँ बनाने के लिए यह उत्तम समय है। निवेश में समझदारी दिखाएँ।

स्वास्थ्य: गले और आंखों से संबंधित छोटी समस्या हो सकती है। आराम पर ध्यान दें। उपाय: हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: करियर में नए विचारों से सफलता मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग आपको लाभ देगा। संचार पर ध्यान दें।

लव: प्रेम संबंध खुले और विचारशील रहेंगे। पार्टनर से ईमानदारी से बातचीत करें। धन: छोटे निवेश से लाभ मिल सकता है। खर्चों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी। अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से टीम के मामलों को सुलझाने में सफल होंगे।

लव: पारिवारिक सुख मिलेगा। जीवनसाथी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होगा। परिवार को समय दें। धन: घरेलू खर्चों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। बचत पर फोकस करें। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। तनाव से दूरी बनाए रखें। उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo) करियर: करियर में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। अधिकारियों से सराहना और लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंध उत्साहजनक और रोमांटिक रहेंगे। पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताएंगे। धन: आय में वृद्धि के प्रबल योग हैं। निवेश के लिए दिन उत्तम है, लेकिन जोखिम का आकलन करें।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। नियमित व्यायाम से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय: सूर्य देवता को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: करियर में बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करें। अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का अच्छा महीना है। मेहनत रंग लाएगी।

लव: रिश्तों में अनावश्यक आलोचना से बचें। पार्टनर के प्रति सहयोग और स्नेह दिखाएँ। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पुराना निवेश आज लाभ दे सकता है।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार लें और योग करें। उपाय: हरी मूंग का दान करें।

7. तुला (Libra) करियर: करियर में साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। संतुलित निर्णय लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन और मिठास रहेगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है। सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: करियर में गहन परिवर्तन आ सकता है। जोखिम लेने से पहले विचार करें। लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें।

लव: प्रेम संबंध भावनात्मक रूप से गहरे होंगे। ईमानदारी बनाए रखें और शक की भावना से बचें। धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। गुप्त स्रोतों से आय की संभावना है। निवेश में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: तनाव और गुस्से पर नियंत्रण रखें। ध्यान करने से शांति मिलेगी। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम और आशावाद बना रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएँ बनेंगी। धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। निवेश के लिए दिन उत्तम है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। अनावश्यक भागदौड़ से बचें। ध्यान करें। उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn) करियर: करियर में मेहनत और अनुशासन का फल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

लव: पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी। पार्टनर के साथ संबंध गंभीर और परिपक्व होंगे। धन: आर्थिक स्थिरता बनी हुई है। दीर्घकालिक निवेश की योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें। उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: करियर में नए विचार और तकनीकी ज्ञान लाभ दिलाएंगे। टीमवर्क में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में दोस्तों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। पार्टनर के साथ खुले विचार रखें। धन: अचानक धन लाभ की संभावना है। अनुसंधान से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें। सोशल लाइफ आपको ऊर्जा देगी। उपाय: जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं।

12. मीन (Pisces) करियर: करियर में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता लाभ देगी। कला से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंध भावनात्मक और गहरे रहेंगे। पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। धन: आय और व्यय का संतुलन बनाना आवश्यक है। बड़े निवेश को टालें।