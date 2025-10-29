Hanuman Chalisa

Navapancham Raj Yoga: बुध और गुरु का नवपंचम राजयोग, जानिए 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

WD Feature Desk

, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (16:19 IST)
Navapancham Raj Yoga: ज्योतिष में, जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नवम भाव में स्थित होते हैं, तो इसे नवपंचम योग कहते हैं। इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है, खासकर जब यह देवगुरु बृहस्पति (गुरु) और बुद्धि के कारक बुध के बीच बने, क्योंकि यह ज्ञान, बुद्धि, धर्म, भाग्य और धन को सक्रिय करता है। चूँकि यह योग ग्रहों की वर्तमान गोचर स्थिति पर आधारित होता है, इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर निम्न प्रकार से पड़ सकता है। 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक यह योग रहेगा।
 
बुध और गुरु के नवपंचम राजयोग का 12 राशियों पर राशिफल
मेष (Aries):-
प्रभाव: यह योग आपके लिए अष्टम और चतुर्थ के भाव को सक्रिय कर रहा है। धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों का आगमन हो सकता है।
लाभ: आकस्मिक धन लाभ, वाहन या संपत्ति खरीदने के योग। रुके हुए काम पूरे होंगे।
 
वृषभ (Taurus):-
प्रभाव: आपको सातवें और तीसरे भाव के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। संचार कौशल बेहतर होगा, जिसका लाभ व्यापार और सामाजिक जीवन में मिलेगा।
लाभ: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ या निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
 
मिथुन (Gemini):-
प्रभाव: यह योग आपके करियर और व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी।
लाभ: बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि होगी और बड़े निर्णय लेने में सफलता मिलेगी।
 
कर्क (Cancer):-
प्रभाव: खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह योग आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा से लाभ दिला सकता है। आध्यात्मिक विषयों में मन लगेगा।
विदेश से जुड़े कामों में सफलता। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति मिलेगी।
 
सिंह (Leo):-
प्रभाव: यह योग आपके आय और लाभ के भाव को सक्रिय करेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है।
लाभ: इच्छाओं की पूर्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मित्रों तथा वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
 
कन्या (Virgo):-
प्रभाव: यह समय कार्यक्षेत्र में सफलता और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाएगा। पेशेवर जीवन में आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी।
लाभ: प्रमोशन के योग। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। पिता और सरकारी मामलों से लाभ हो सकता है।
 
तुला (Libra):-
प्रभाव: यह योग आपके वाणी और कर्म के भाव को मजबूत कर रहा है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है।
लाभ: कर्म का पूरा फल मिलेगा। वाणी अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
 
वृश्चिक (Scorpio):-
प्रभाव: आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी के साथ ही पर भाग्य पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है, जो लाभकारी सिद्ध होगी।
लाभ: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा। दैनिक आय में सुधार होगा।
 
धनु (Sagittarius):-
प्रभाव: यह योग अष्टम और द्वादश पर पर प्रभाव डाल रहा है। विदेश से अचानक धन लाभ और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा। गुप्त ज्ञान या शोध कार्यों में सफलता मिलेगी।
लाभ: आकस्मिक लाभ और हानि के योग। जीवनसाथी का सहयोग‍ मिलेगा। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी।
 
मकर (Capricorn):-
प्रभाव: इस योग का प्रभाव लाभ भाव और साप्तम भाव पर रहेगा। आया के साथ ही जीवनसाथी से संबंधों पर इसका परभाव रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
लाभ: संतान सुख की प्राप्ति या संतान की ओर से शुभ समाचार। शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
 
कुंभ (Aquarius):-
प्रभाव: यह योग आपके शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य और नौकरी में सफलता दिलाएगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लाभ: रुके हुए कार्यों की पूर्ति। कर्ज़ से मुक्ति मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
 
मीन (Pisces):-
प्रभाव: यह योग आपके सुख, संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर केंद्रित है। घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
लाभ: भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेाग। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। वाहन या भूमि खरीदने के योग बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में स्थिरता आएगी।
 
Disclaimer (अस्वीकरण): यह राशिफल एक सामान्य विश्लेषण है, व्यक्तिगत परिणाम आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेंगे। ज्योतिषीय राशिफल ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। किसी भी बड़े निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले हमेशा अपने व्यक्तिगत ज्योतिषी से परामर्श करना उचित होता है।

