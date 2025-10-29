Navapancham Raj Yoga: बुध और गुरु का नवपंचम राजयोग, जानिए 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

Navapancham Raj Yoga: ज्योतिष में, जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नवम भाव में स्थित होते हैं, तो इसे नवपंचम योग कहते हैं। इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है, खासकर जब यह देवगुरु बृहस्पति (गुरु) और बुद्धि के कारक बुध के बीच बने, क्योंकि यह ज्ञान, बुद्धि, धर्म, भाग्य और धन को सक्रिय करता है। चूँकि यह योग ग्रहों की वर्तमान गोचर स्थिति पर आधारित होता है, इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर निम्न प्रकार से पड़ सकता है। 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक यह योग रहेगा।