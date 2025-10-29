Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 29 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 29 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।

लव: आपके प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। सिंगल लोगों को अपने क्रश से बात करने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है। योग और ध्यान करें।

वृषभ (Taurus) करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है।

लव: पार्टनर के साथ गहन बातचीत हो सकती है, जिससे आपसी समझ और बढ़ेगी। शाम को साथ में समय बिताने का प्लान करें।

धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। उधार लेन-देन से बचें। सोच-समझकर निवेश करें। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। मिथुन (Gemini) करियर: आज आपको अपनी बातचीत की कला का भरपूर लाभ मिलेगा। मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

लव: रिश्ते में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। अपने मन की बात खुलकर व्यक्त करें। भाई-बहनों से जुड़े मामलों में साथी का सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं। किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तनाव कम होगा और आप हल्का महसूस करेंगे। पर्याप्त आराम करना आवश्यक है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं या गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। घर से संबंधित काम करने वाले लोगों को आज सफलता मिलेगी।

लव: आज आपको अपने परिवार को प्राथमिकता देनी होगी। पार्टनर के साथ घर पर सुकून भरा समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े मामलों में पैसे का निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन करें। रात को भरपूर नींद लें। उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: आपके नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। प्रमोशन या पद-वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अपनी योजनाओं को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें।

लव: आपका आत्मविश्वास लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। पार्टनर से मिला सरप्राइज आपको खुश कर सकता है। अपने अहम को रिश्ते के बीच न आने दें।

धन: सरकारी मामलों से लाभ मिल सकता है। सट्टा और जोखिम भरे निवेश से बचें। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाना जरूरी है।

स्वास्थ्य: हड्डियों और आंखों से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। धूप में ज्यादा देर रहने से बचें।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या (Virgo)

करियर: आज का दिन बारीक काम और विश्लेषण के लिए उत्तम है। आपकी दक्षता से ऑफिस में आपकी अलग पहचान बनेगी। सहकर्मियों से ज्यादा उम्मीद न रखें।

लव: रिश्ते में व्यावहारिक रहें। छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर की आलोचना करने से बचें। अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: कर्ज चुकाने या वित्तीय योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। धन कमाने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर ध्यान दें। स्वच्छ और हल्का भोजन लें। मानसिक शांति के लिए नेचर वॉक पर जाएं।

तुला (Libra) करियर: आज पार्टनरशिप और टीमवर्क से जुड़े काम सफल होंगे। कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। अपनी बात दृढ़ता से रखें।

लव: रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। पार्टनर के साथ मिलकर कोई सामुदायिक कार्य कर सकते हैं।

धन: आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। आज के दिन किसी नए व्यापार में निवेश न करें।

स्वास्थ्य: संतुलित आहार लें। विशेष रूप से कमर और पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना है। अपनी गुप्त योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। अपने विरोधियों पर कड़ी नजर रखें।

लव: रिश्ते में गहराई और जुनून महसूस होगा। पार्टनर के साथ अपने दिल की बातें साझा करने का यह सही समय है। शक करने से बचें।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जो किसी गुप्त स्रोत से हो सकता है। जोखिम भरे निवेशों पर विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान दें। पानी खूब पिएं और गुस्सा नियंत्रित करें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग के कपड़े पहनें।

धनु (Sagittarius) करियर: आज आपकी उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े काम सफल हो सकते हैं। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। किसी गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लें।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। रिश्ते में स्वतंत्रता और विश्वास बढ़ेगा।

धन: भाग्य आपका साथ देगा। किसी बड़े वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और पीली मिठाई बाँटें।

मकर (Capricorn) करियर: आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन काम का दबाव अधिक रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे।

लव: प्रेम संबंध में दूरियां आ सकती हैं। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उन्हें समय दें। पुरानी बातों को लेकर बहस न करें।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। भविष्य के लिए बचत करने पर ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की समस्या हो सकती है। अपने काम के बीच ब्रेक जरूर लें।

उपाय: शनिदेव को तेल और काले तिल अर्पित करें। कुंभ (Aquarius) करियर: नए विचारों से आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान मिलेगी। सामाजिक या सामुदायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा।

लव: दोस्तों के माध्यम से रोमांटिक लाइफ में नया मोड़ आ सकता है। पार्टनर के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार करें।

धन: आपकी आय स्थिर रहेगी, लेकिन कुछ गैर-जरूरी चीजों पर खर्च हो सकता है। निवेश के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।

स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए सामाजिक मेल-जोल बढ़ाएं। पैर और टखनों से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें।

उपाय: गरीबों को काले कंबल दान करें या पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं। मीन (Pisces)

करियर: आज आपको सरकारी या कानूनी मामलों से जुड़े काम में सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। अपने काम में कल्पनाशीलता का प्रयोग करें।

लव: अत्यधिक भावुकता से बचें। पार्टनर के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चाएं करना अच्छा रहेगा। अपने साथी पर पूरा भरोसा रखें।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, खासकर यात्रा पर होने वाले खर्चों पर। गुप्त स्रोतों से आय के योग बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज आपको पानी से जुड़ी बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। ध्यान और योग आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे।