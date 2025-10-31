Dharma Sangrah

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (12:50 IST)
Venus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां। 
 
1. तुला राशि: शुक्र के पहले भाव में गोचर के कारण तुला राशि वालों को धैर्य रखना होगा, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। करियर में तनाव और व्यवसाय में लाभ के अवसर छूट सकते हैं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, खासकर यात्रा में धन हानि की आशंका है। निजी जीवन में जीवनसाथी से संवाद सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि छुपे रिश्ते दांपत्य जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।
 
2. मीन राशि: शुक्र के आठवें भाव में गोचर से पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है और मन सेवा कार्यों पर रहेगा। करियर में सीनियर्स का दबाव रहेगा, सफलता के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से समय पर पूरा करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी; ज़रूरत पूरी होगी, पर कमी होने पर कर्ज लेना पड़ सकता है। निजी जीवन में जीवनसाथी से तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए धैर्य और नैतिक मूल्यों से काम लें।
 

