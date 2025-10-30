Shukra gochar 2025: शुक्र के तुला में गोचर से 7 राशियों के लिए होगी धन की वर्षा, मिलेगा शुभ परिणाम

गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025

Venus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 7 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ परिणाम लाएगा, जिससे उनके आर्थिक हालात सुधरेंगे और अटके कार्य पूरे होंगे।

मेष (सातवां भाव): करियर: विदेश से जुड़े कार्यों में नए अवसर और जॉब ऑफर।

व्यापार: मल्टी-लेवल मार्केटिंग/नेटवर्किंग से लाभ और अधिक मुनाफा। रिश्ते: दोस्तों के साथ लाभकारी यात्राएं और सहयोग मिलेगा।

लाभ: नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सामंजस्य। मिथुन (पांचवां भाव):

आर्थिक: धन वृद्धि के प्रयास सफल होंगे, परिस्थितियों में लचीलापन आएगा। करियर: मेहनत का फल मिलेगा, पदोन्नति और अच्छे पुरस्कार मिलने की संभावना।

निवेश: स्पेकुलेशन या निवेश से जुड़े कामों में अच्छा मुनाफा और बड़े रिटर्न। रिश्ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल और सामंजस्य मजबूत होगा।

सिंह (तीसरा भाव): करियर: विदेश में नौकरी या नए अवसर मिलने की संभावना, जिससे सफलता मिलेगी।

आर्थिक: धीरे-धीरे धन प्राप्त होगा और आप थोड़ी बचत कर पाएंगे। निजी जीवन: रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जीवनसाथी के साथ कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

कन्या (दूसरा भाव):लाभ: धन लाभ, पारिवारिक सुख और संपत्ति में वृद्धि। करियर: मेहनत रंग लाएगी और सहकर्मियों से आगे निकल सकते हैं।

व्यापार: अच्छा मुनाफा और प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देंगे। आर्थिक: ज्यादा कमाई और बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उपयोगी चीज़ों में निवेश संभव।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल और उच्च मूल्यों का पालन। धनु (ग्यारहवां भाव):

विकास: व्यक्तिगत विकास और प्रगति पर ध्यान देने का मौका मिलेगा, प्रयास सफल होंगे। नौकरी: कार्य संबंधी लाभदायक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।

व्यापार: पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल और बातचीत से संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक: अच्छा धन लाभ, अतिरिक्त लाभ या प्रोत्साहन मिलने से प्रसन्नता।

रिश्ते: अपनी बात सीधे और स्पष्ट तरीके से रखेंगे, संबंध मजबूत होंगे। मकर (दसवां भाव):

निवेश: लाभकारी संपत्ति में निवेश संभव, आराम-सुविधाओं में वृद्धि। करियर: नए रोजगार के अवसर, वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग।

व्यापार: सफलता मिलेगी, धन अर्जित करने के अधिक अवसर, नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आर्थिक: अतिरिक्त धन प्राप्ति के योग, बोनस या प्रोत्साहन से आय में इज़ाफा।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ मिलकर अच्छे मूल्यों का निर्माण, निकटता बढ़ेगी। कुंभ (नवम भाव):

भाग्य और करियर: कार्यों में भाग्य का साथ, मेहनत के बल पर पदोन्नति मिलेगी, वरिष्ठों से सराहना मिलेगी।

निवेश: संपत्ति या रियल एस्टेट में निवेश करने के योग। व्यापार: नए काम की शुरुआत से शानदार सफलता और आय में बढ़ोतरी।

आर्थिक: धन अर्जित करने, बचाने और संपत्ति जुटाने में सक्षम होंगे। रिश्ते: जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल और संतोष बना रहेगा।