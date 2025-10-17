Dhanteras 2025: ये हैं धतेरस की 3 लकी राशियां, धन त्रयोदशी पर 'बुधादित्य योग' बनाएगा इन्हें मालामाल

Dhanteras 2025 budhaditya yog: इस वर्ष का धनतेरस पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। इस बार, यह त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इस पर शनि देव की विशेष कृपा का भी योग बन रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार, तुला राशि में बुध और सूर्य की युति से निर्मित होने वाला 'बुधादित्य योग' तीन विशेष राशियों के लिए धन, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलेगा।





कौन सी हैं ये 3 भाग्यशाली राशियां:

1. तुला राशि (Libra): तुला राशि के लिए यह धनतेरस सबसे अधिक शुभ और परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बुधादित्य योग स्वयं आपकी राशि में बन रहा है।

• बुधादित्य योग का प्रभाव: सूर्य (मान-सम्मान, नेतृत्व) और बुध (बुद्धि, व्यापार) का यह शक्तिशाली संयोग आपको करियर और व्यापार में सफलता दिलाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप सही निवेश कर पाएंगे।

• शनिदेव की कृपा: चूंकि धनतेरस शनिवार को है, तुला राशि पर पहले से ही चल रही शनि की ढैया के बावजूद, आपको आर्थिक स्थिरता और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

• खरीदारी की शुभता: सोना, चांदी और आभूषणों की खरीदारी आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली होगी, जो आपके आकर्षण और वैवाहिक सुख में वृद्धि करेगी।





2. कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि के जातकों के लिए धनतेरस का यह संयोग मानसिक शांति और भौतिक सुख लेकर आएगा। इस योग का प्रभाव आपके चौथे भाव (सुख, माता, संपत्ति) पर पड़ रहा है।

• सफलता के द्वार: जो लोग नई नौकरी या व्यवसाय के अवसरों की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है।

• पारिवारिक सुख: बुधादित्य योग के कारण पारिवारिक जीवन में सौहार्द और शांति बनी रहेगी। घर में मांगलिक कार्य या संपत्ति से जुड़ा कोई शुभ कार्य हो सकता है।

• निवेश में लाभ: इस अवधि में वाहन या भूमि से संबंधित खरीदारी आपके लिए अत्यधिक शुभ फलदायक रहेगी, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी।





3. मकर राशि (Capricorn): मकर राशि के जातकों के लिए यह धनतेरस उनकी मेहनत और कर्म का फल देने वाला साबित होगा। यह शुभ योग आपकी राशि से कर्म भाव (दसवें भाव) पर बन रहा है, जो करियर और पद-प्रतिष्ठा से संबंधित है।

• नौकरी और व्यवसाय: बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने के अच्छे मौके मिलेंगे। काम-काज में तरक्की मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी (Partnership) में किए गए काम या नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

• शनिदेव का आशीर्वाद: शनि मकर राशि के स्वामी हैं, और शनिवार का संयोग आपको आर्थिक मोर्चे पर मजबूती देगा। शेयर बाज़ार या निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।





बुधादित्य योग और शनिवार का संयोग

बुधादित्य योग ज्योतिष में एक राजयोग माना जाता है, जो सूर्य (ऊर्जा, आत्मा) और बुध (बुद्धि, व्यापार) के मिलन से बनता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और व्यापारिक सफलता प्रदान करता है।

शनिवार को धनतेरस का पड़ना इसे और खास बनाता है, क्योंकि यह दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। इस संयोग में भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और शनिदेव की पूजा करने से धन, स्वास्थ्य और न्याय तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे इन तीन राशियों के लिए धन त्रयोदशी पर मालामाल होने के योग बन रहे हैं।

बुधादित्य योग ज्योतिष में एक राजयोग माना जाता है, जो सूर्य (ऊर्जा, आत्मा) और बुध (बुद्धि, व्यापार) के मिलन से बनता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और व्यापारिक सफलता प्रदान करता है।शनिवार को धनतेरस का पड़ना इसे और खास बनाता है, क्योंकि यह दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। इस संयोग में भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और शनिदेव की पूजा करने से धन, स्वास्थ्य और न्याय तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे इन तीन राशियों के लिए धन त्रयोदशी पर मालामाल होने के योग बन रहे हैं।

