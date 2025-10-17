Dhanteras Shopping 2025: धनतेरस पर शॉपिंग में क्या खरीदें और क्या न खरीदी करें, जानें लिस्ट

धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली से पहले आने वाला एक अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सही चीजों की खरीदारी करने से जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है। इसलिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन कुछ चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, वहीं कुछ वस्तुओं को खरीदने से की मनाही भी है।