Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Dhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:



1. धनतेरस के दिन नमक उधर नहीं देना चाहिए। नमक केवल एक खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा और कर्ज को दूर करने वाला माना जाता है। ज्योतिष में नमक को राहु का कारक भी माना गया है। धनतेरस के दिन या दिवाली के किसी भी दिन नमक किसी को उधार या दान में देने का मतलब है, अपने घर की सकारात्मकता और आर्थिक स्थिरता को उस व्यक्ति के हाथों सौंप देना। ऐसा करने से साल भर आपको आर्थिक तंगी और कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।





2. धनतेरस को दूध, दही और चीनी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ये तीनों वस्तुएं घर में पवित्रता, मिठास और शीतलता लाती हैं। दूध और दही का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है, जो सुख-समृद्धि और वैभव के कारक हैं। धनतेरस पर इन्हें उधार देने का अर्थ है, घर की समृद्धि और शांति को किसी और को सौंप देना। वहीं चीनी मिठास और खुशियों का प्रतीक है। इसे घर से बाहर भेजने से घर की माधुर्यता और रिश्तों की मिठास कम होती है। इस दिन इन सफ़ेद वस्तुओं का घर से बाहर जाना, आर्थिक स्थिरता में कमी का संकेत माना जाता है।





3. ज्योतिष के अनुसार, धनतेरस के दिन तेल उधार में देने या घर से बाहर भेजने पर शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे जीवन में मुश्किलें और आर्थिक संघर्ष आ सकते हैं। इस दिन सुई और अन्य नुकीली या धारदार वस्तुएं उधार देने से संबंधों में कटुता और दुर्भाग्य ला सकती हैं। धनतेरस के दिन इन्हें उधार में देना, घर की सुख-शांति को भंग करने का संकेत देता है।





