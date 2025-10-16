Hanuman Chalisa

Dhanteras 2025: लक्ष्मी संग कुबेर आएं, विराजें धन्वन्तरि और गणपति, इन बधाई संदेशों को भेजकर कहें शुभ धनतेरस

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

WD Feature Desk

गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (15:11 IST)
Happy Dhanteras Quotes: धनतेरस से पांच दिवसिय दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वन्तरि की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। धनतेरस के त्योहार की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं, यहां हम आपके लिए कुछ सुंदर शुभकामनाएं लाए हैं। आप भी इन शुभकामनाएं संदेश के जरिए अपने प्रियजनों को बधाई भेजे सकते हैं।

लक्ष्मी संग कुबेर आएं, विराजें धन्वन्तरि और गणपति
धनतेरस के शुभ अवसर पर बरसे धन और संपत्ति।।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
घर में विराजे लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें
सेहत और समृद्धि नित घर में आती रहे
धनतेरस आपके लिए अत्यंत सुखदायी रहे
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
दीप जले तो रोशन आपका जहान हो
पूरा आपका हर एक अरमान हो
मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर
इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
लक्ष्मी आएगी इतनी कि सब जगह नाम होगा
दिन रात व्यापार बढ़े, इतना अधिक काम होगा
घर, परिवार, समाज में बनोगे सरताज
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
धनतेरस का वैभव हो आपके संग,
हर दिन महके जैसे बहार का रंग,
धन्वंतरि का आशीष हो हमेशा आपके संग,
सुख, समृद्धि हो सदा आपके संग.
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
यह धनतेरस इतना खास हो,
घर आपके लक्ष्मी का वास हो,
दूर ना हो कोई सब आपके पास हो
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
सोने का रथ चांदनी की पालकी,
बैठकर जिसमें है मां लक्ष्मी आई,
देने आपको और आपके पूरे परिवार को
धनतेरस की बधाई 
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाये खुशियां हजार,
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
सुख के दीपक जले, घर आंगन में खुशहाली हो
बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले
ऐसी आपकी मंगल दिवाली हो
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
***
रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए
लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए
हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो
आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!
***
प्रतिदिन बढ़ता जाए आपका कारोबार
परिवार से बना रहे स्नेह और प्यार
होती रहे सदा अपार धन की बौछार
ऐसा हो आपका दिवाली का त्यौहार
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!
***
दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलायेंगे।
सजा रंगोली से आंगन को, सबका मन हर्षायेंगे।
बम-पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खायेंगे।
दिवाली त्योहार मिलन का, घर-घर मिलने जाएगे।
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
खुशियों का पर्व है दिवाली,
मस्ती की फुहार है दिवाली,
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली,
अपनों का प्यार है दिवाली।
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
ALSO READ: Diwali 2025: लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, इन सुंदर शुभकामनाओं को भेजकर अपनों को कहें शुभ दीपावली
 

