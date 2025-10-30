chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Tulsi Vivah ke achuk upay: तुलसी विवाह के अचूक उपाय: सुख, समृद्धि और विवाह बाधा मुक्ति के लिए

Advertiesment
हमें फॉलो करें Tulsi Vivah 2025

WD Feature Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (16:21 IST)
Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह का पर्व कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु (शालिग्राम) और माँ तुलसी के मिलन का प्रतीक है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख-शांति ला सकते हैं।
 
1. धन और समृद्धि के लिए अभिषेक: धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने और मां तुलसी का आशीर्वाद पाने के लिए, कच्चे दूध में तुलसी दल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस दौरान इस मंत्र का जाप करें।
 
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।
तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।
 
2. आर्थिक तंगी से मुक्ति: यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी के कुछ पत्तों को साफ लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें।
 
3. विवाह बाधा और दांपत्य सुख: 
- शीघ्र विवाह के लिए: सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। माना जाता है कि इससे मनचाहा वर प्राप्त होता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं।
- दांपत्य जीवन में शांति के लिए: जीवनसाथी के साथ मिलकर मंगलाष्टक का पाठ करना शुभ माना जाता है।
 
4. पाप मुक्ति और पुण्य प्राप्ति: इस दिन एकादशी का व्रत रखें और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उपवास के दौरान सप्तधारा मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी होता है।
 
5. पवित्रता और शुद्धता: पूजा के दौरान गंगा जल से तुलसी के पौधे का अभिषेक करें। यह उपाय विशेष रूप से पुण्य प्राप्ति में सहायक होता है।
 
6. सौभाग्य और सजावट: तुलसी के पौधे को श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ सजाएं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विवाह के दौरान तुलसी के चारों ओर रंगीन कपड़े और फूलों की माला सजाएँ।
 
7. सुख-शांति के लिए तिलक और दीप: शुभता लाने के लिए पूजा में हल्दी, चंदन और रोली का प्रयोग करें। पूजा के समय हल्दी की एक चुटकी तुलसी पर छिड़कें और चंदन से तिलक करें। घर में सुख-समृद्धि के लिए माँ तुलसी के सामने घी का दीया जलाना चाहिए।
 
8. मानसिक शांति: पूजा के दौरान पद्मासन में बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति और आंतरिक सुख प्राप्त होता है।
 
9. दान और पुण्य: तुलसी विवाह के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान (वस्त्र, फल, मिष्ठान) देना अत्यंत शुभ होता है, जिससे आपके जीवन में समृद्धि और पुण्य का संग्रह होता है।
 
10. भोग और प्रसाद: तुलसी विवाह के दिन मिष्ठान्न और फल (विशेष रूप से मीठे पान और खीर) तुलसी और भगवान विष्णु को अर्पित करें, और बाद में उसे प्रसाद के रूप में परिवार में वितरित करें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

देव उठनी एकादशी व्रत के पारण का समय क्या है, कैसे खोलें उपवास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels