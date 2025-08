क्या अगस्त में सच होगी बाबा वेंगा की 'डबल फायर' भविष्यवाणी? क्या हैं 'अनचाहे ज्ञान' और 'विभाजन' से जुड़े दावे

'अनचाहे ज्ञान' की भविष्यवाणी: बाबा वेंगी की इस भविष्यवाणी में कहा गया कि, 'humanity would come close to knowledge it did not want to have in August.” इसका सीधा अर्थ यह है कि मानवता अगस्त में उस ज्ञान के करीब पहुंचेगी, जिसे वह "जानना नहीं चाहती थीं।" इसके अलावा यह चेतावनी भी दी गई थी कि जो एक बार खुल चुका है, उसे दोबारा बंद नहीं किया जा सकता. यह बातें किस बारे में और किस चीज से जुड़ी हुई हैं, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, लोगों का मानना है कि यह बायोटेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी हो सकती है।