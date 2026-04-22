Festivals May 2026 मई 2026 में पड़ रहे हैं कौन-कौन से व्रत-त्‍योहार, जानिए पूरी लिस्ट

BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:40 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (15:06 IST)
May 2026 fasts and festivals: भारत में हर व्रत और त्योहार और दिवस का अपना विशेष महत्व होता है। कुछ व्रत परिवार की समृद्धि और सुख के लिए, तो कुछ व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति और पितृ तर्पण के लिए किए जाते हैं।

मई 2026 में लोग खासकर अमावस्या, पूर्णिमा, अपरा एकादशी, वय सावित्री व्रत, पुरुषोत्तम अधिमास, पुरुषोत्तमी एकादशी, ईद-उल-अजहा, बकरीद, जैसे व्रतों और त्योहारों का उत्सव बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाएंगे। इन व्रतों का पालन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पारिवारिक एकता, समाज में सहयोग और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है।
 

यदि आप जानना चाहते हैं कि मई 2026 में कौन-कौन से व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं, तो यहां प्रसतुत हैं उनकी संपूर्ण जानकारी...

 

मई 2026 में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची इस प्रकार है। 

 
1 मई 2026: बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, गोरखनाथ प्रकटोत्सव, महर्षि भृगु जयंती
 
3 मई 2026: नारद प्रकटोत्सव पर्व।
 
5 मई 2026: संकष्टी चतुर्थी 
 
8 मई 2026: संत तारण तरण गुरुपर्व
 
13 मई 2026: अचला/ अपरा एकादशी व्रत
 
14 मई 2026: वट सावित्री व्रतारंभ, प्रदोष व्रत,
 
15 मई 2026: सूर्य वृष संक्रांति, केवट जयंती, भगवान शांतिनाथ जयंती और मोक्ष कल्याणक दिवस
 
16 मई 2026: शनि जयंती, वट पूजन, वट सावित्री अमावस्या
 
17 मई 2026: पुरुषोत्तम मास प्रारंभ, अधिमास शुरू
 
20 मई 2026: विनायकी चतुर्थी
 
25 मई 2026: आल्हा जयंती, नवतपा प्रारंभ
 
26 मई 2026: श्री गंगा दशहरा, श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा
 
27 मई 2026: पुरुषोत्तमी एकादशी, ईद के पूर्व का दिन, ईद-उल-अजहा पर्व
 
28 मई 2026: ईद-उल-अजहा, बकरीद, प्रदोष व्रत
 
31 मई 2026: अधिमास स्ना.दा. पूर्णिमा
 
नोट: ध्यान दें कि हिन्दू पंचांग और क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार तिथियां थोड़ा बदल सकती हैं।
 

मई के दिवस विशेष

 
1 मई 2026: श्रमिक दिवस, मई दिवस गुजरात, महाराष्ट्र स्थापना दिवस
 
3 मई 2026: प्रेस स्वतंत्रता दिवस
 
7 मई 2026: रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
 
8 मई 2026: विश्‍व रेडक्रॉस दिवस
 
9 मई 2026: गोपाल कृष्ण गोखले जयंती
 
10 मई 2026: मदर्स डे
 
15 मई 2026: अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस
 
17 मई 2026: विश्व दूरसंचार दिवस
 
21 मई 2026: राजीव गांधी पुण्यतिथि
 
22 मई 2026: राजाराम मोहन राय जयंती
 
27 मई 2026: पंडित नेहरू पुण्यतिथि
 
28 मई 2026: वीर सावरकर जयंती 
 
31 मई 2026: अहिल्याबाई होलकर जयंती, धूम्रपान निषेध दिवस।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 

