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मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियां

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Insights into lifes progress and challenges based on mobile numbers according to numerology
BY: डॉ. अभय गुप्ता
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 (11:03 IST) Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 (10:45 IST)
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अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुछ विशेष संयोजनों का विश्लेषण

 
auspicious and inauspicious numbers: आज के समय में मोबाइल नंबर केवल संचार का साधन नहीं रह गया है, बल्कि अंक ज्योतिष में इसे व्यक्ति की ऊर्जा, अवसरों और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार कुछ अंक संयोजन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां, मानसिक तनाव या आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि इन प्रभावों की तीव्रता व्यक्ति की जन्मतिथि, नामांक और समग्र अंक कुंडली पर भी निर्भर करती है।
 

1) 14 या 41 का संयोजन (सूर्य–राहु प्रभाव)

यह संयोजन सूर्य और राहु की मिश्रित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह संख्या मोबाइल नंबर में अत्यधिक प्रभावी हो, तो व्यक्ति को धन हानि, कानूनी विवाद अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचना आवश्यक माना जाता है।
 

2) 16 या 61 का संयोजन (सूर्य–शुक्र प्रभाव)

अंक 16 को अनेक अंकशास्त्रीय परंपराओं में परिवर्तन और अचानक घटनाओं का सूचक माना गया है। यह संयोजन संबंधों में मतभेद, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं तथा करियर में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे लोगों को संतुलित जीवनशैली अपनाने और भावनात्मक निर्णयों से बचने की सलाह दी जाती है।
 

3) 18 या 81 का संयोजन (सूर्य–शनि प्रभाव)

सूर्य और शनि की विपरीत प्रकृति के कारण यह संयोजन कार्यों में विलंब, सरकारी मामलों में बाधा तथा नौकरी में बार-बार परिवर्तन की स्थिति पैदा कर सकता है। धैर्य, अनुशासन और योजनाबद्ध कार्यशैली इन प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकती है।
 

4) 82 या 28 का संयोजन (चंद्र–शनि प्रभाव)

यह संयोजन मानसिक दबाव, नकारात्मक विचारों और अनावश्यक चिंताओं को बढ़ाने वाला माना जाता है। व्यक्ति को अकेलेपन की भावना, मनोवैज्ञानिक तनाव तथा स्वास्थ्य पर अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। नियमित ध्यान, योग और सकारात्मक वातावरण लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
 

5) 45 या 54 का संयोजन (बुध–राहु प्रभाव)

बुध और राहु का प्रभाव व्यक्ति के निर्णयों में भ्रम तथा प्रगति में रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। न्यायालय संबंधी मामलों, अनावश्यक विवादों अथवा कार्यक्षेत्र में अवरोध की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे लोगों को दस्तावेजों और वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
 

महत्वपूर्ण सुझाव

अंक ज्योतिष में किसी भी मोबाइल नंबर को शुभ या अशुभ घोषित करने से पहले व्यक्ति की जन्मतिथि, मूलांक, भाग्यांक, नामांक तथा संपूर्ण अंक विश्लेषण करना आवश्यक होता है। केवल एक अंक संयोजन के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। उचित परामर्श के माध्यम से अनुकूल मोबाइल नंबर का चयन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख अंक ज्योतिष के पारंपरिक सिद्धांतों, उपलब्ध साहित्य तथा लेखक के अध्ययन एवं अनुभव पर आधारित है। अंक ज्योतिष एक वैकल्पिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पद्धति है, जिसकी अवधारणाओं को आधुनिक विज्ञान द्वारा सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है।
 
लेख में उल्लिखित अंक संयोजनों के प्रभाव सामान्य संकेतात्मक प्रकृति के हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की जन्मतिथि, मूलांक, भाग्यांक, नामांक, व्यक्तिगत परिस्थितियों एवं संपूर्ण अंक-ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि केवल किसी एक अंक संयोजन या मोबाइल नंबर के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय न लें तथा आवश्यकतानुसार योग्य विशेषज्ञ से व्यक्तिगत परामर्श प्राप्त करें। इस लेख का उद्देश्य केवल सूचनात्मक एवं जागरूकता संबंधी सामग्री प्रदान करना है, न कि किसी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी अथवा परिणाम की गारंटी देना।
 

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About Writer डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें

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