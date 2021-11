मेष से लेकर मीन राशि तक, जानें सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा नवम्बर का महीना

November Month 2021 Rashifal : नवंबर माह में बुध का तुला और तुला के बाद वृश्‍चिक राशि में ( November 2021 mah me graho ka rashi parivartan ) गोचर होगा। सूर्य का वृश्चिक राशि और इसके बाद बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर होगा। ऐसे में नवंबर माह ( Monthly Horoscope ) में मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा 12 राशियों का भविष्य आओ जानते हैं।

नवंबर माह 2021 में 12 राशियों का राशिफल : ( Horoscope for the month of November 2021 )



1. मेष ( Aries ) : बुध मेष राशि के तीसरे और छठे भाव का स्वामी और यह साझेदारी के सातवें घर में तुला राशि में गोचर करेगा, जिससे इस गोचर के दौरान आपको यात्रा सुख और परिवार का सुख मिलेगा। मेष राशि के लिए, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते अचानक हानि और लाभ हो सकता है, परंतु यहां अकेला सूर्य सेहत को सही रखता है। हालांकि इस माह बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के ग्यारहवें भाव में होगा, जिससे आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपके लिए यह समय उत्तम है।