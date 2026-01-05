Biodata Maker

Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफल

डॉ. अभय गुप्ता
, सोमवार, 5 जनवरी 2026 (11:05 IST)
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 05 से 11 जनवरी 2026)
 
मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
Numerology Horoscope for Numbers 1 to 9: इस सप्ताह आपको कोई नया विचार/जबाबदारी आपके सामने आएगी। वरिष्ठों से बातचीत करने में ध्यान रखें। आय स्थिर रहेगी, पर अचानक खर्च संभव हो सकता है। निवेश सोच-समझकर करें। सेहत में छोटी मोटी समस्या रह सकती है। रिश्ते में अहंकार के कारण टकराव संभव है।ALSO READ: January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में क्या है आपके लिए खास? जानें अपने सितारों का हाल
 
उपाय: आदित्य ह्रदयस्त्रोत्र का पाठ करें।
 
मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुराने मतभेद सुलझेंगे। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
 
उपाय: शिव जी की आराधना करें।
 
मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, बिना मांगे सलाह न दें। निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह उपलब्धि वाला रह सकता है। गला ख़राब हो सकता है ध्यान रखें। रिश्ते सामान्य रहेंगे। 
 
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 
मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
इस सप्ताह आपके जीवन में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। सोच-समझकर बोलें। उधार देने से बचें। सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है, पर्याप्त नींद लें। रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है। 
 
उपाय: नीले रंग का प्रयोग कम करें। 
 
मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
यह सप्ताह सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। काम के सिलसिले में छोटी सुखद यात्रा हो सकती है। धन आगमन के नए स्रोत बनेगे। रिश्ते ठीक रहेंगे।ALSO READ: Horoscope for January 2026: साप्ताहिक राशिफल, 05 से 11 जनवरी 2026: जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं!
 
उपाय: गाय की सेवा करें।
 
मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
यह सप्ताह आपको थोडा सावधान रहने की जरुरत है आय सामान्य रहेगी किन्तु खर्चे भी बढेंगे शुगर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नहीं करें। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। 
 
उपाय: कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। 
 
मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
इस सप्ताह आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें या किसी बड़ों की सलाह से ही निर्णय लें। आय स्थिर रहेगी किन्तु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। थकान हो सकती है। रिश्ते में तालमेल बनाए रखें।
 
उपाय: कुत्ते को रोटी खिलाएं।
 
मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
यह सप्ताह आप पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, मेहनत अधिक रहेगी और फल देर से मिलेगा। धैर्य रखें। सरकारी/कानूनी मामलों में सावधानी रखें। जोड़ों के दर्द या पैरों की समस्या हो सकती है। रिश्तों में दूरी रह सकती है।
 
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
 
इस सप्ताह आपकी रुके हुए कार्य पुरे हो सकते है। शत्रु परास्त होंगे। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, गुस्से पर काबू रखें। आय ठीक रहेगी। रक्तचाप का ध्यान रहे। रिश्ते में सामंजस्य रखें। 
 
उपाय: मंगल को लाल वस्तु का दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: January 2026 Vrat Dates: जनवरी माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

