Numerology Horoscope 2026: अंक शास्त्र साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 जनवरी: जानें आपके लिए इस सप्ताह का भविष्यफल
, सोमवार, 5 जनवरी 2026 (11:05 IST)
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 05 से 11 जनवरी 2026)
मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
उपाय: आदित्य ह्रदयस्त्रोत्र का पाठ करें।
मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुराने मतभेद सुलझेंगे। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
उपाय: शिव जी की आराधना करें।
मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, बिना मांगे सलाह न दें। निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह उपलब्धि वाला रह सकता है। गला ख़राब हो सकता है ध्यान रखें। रिश्ते सामान्य रहेंगे।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
इस सप्ताह आपके जीवन में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। सोच-समझकर बोलें। उधार देने से बचें। सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है, पर्याप्त नींद लें। रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है।
उपाय: नीले रंग का प्रयोग कम करें।
मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
उपाय: गाय की सेवा करें।
मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
यह सप्ताह आपको थोडा सावधान रहने की जरुरत है आय सामान्य रहेगी किन्तु खर्चे भी बढेंगे शुगर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नहीं करें। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
उपाय: कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें।
मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
इस सप्ताह आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें या किसी बड़ों की सलाह से ही निर्णय लें। आय स्थिर रहेगी किन्तु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। थकान हो सकती है। रिश्ते में तालमेल बनाए रखें।
उपाय: कुत्ते को रोटी खिलाएं।
मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
यह सप्ताह आप पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, मेहनत अधिक रहेगी और फल देर से मिलेगा। धैर्य रखें। सरकारी/कानूनी मामलों में सावधानी रखें। जोड़ों के दर्द या पैरों की समस्या हो सकती है। रिश्तों में दूरी रह सकती है।
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
इस सप्ताह आपकी रुके हुए कार्य पुरे हो सकते है। शत्रु परास्त होंगे। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, गुस्से पर काबू रखें। आय ठीक रहेगी। रक्तचाप का ध्यान रहे। रिश्ते में सामंजस्य रखें।
उपाय: मंगल को लाल वस्तु का दान करें।
