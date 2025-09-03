Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

राहु की महादशा: वर्तमान में उपरोक्त जन्म समय और कुंडली के अनुसार देखें तो राहुल की कुंडली में राहु की महादशा के अंतर्गत शनि की अंतर्दशा चल रही है। लाल किताब के अनुसार गुरु की दशा में सूर्य की दशा चल रही है। राहु की महादश राहु की दशा से उन्हें राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि यही दशा उन्हें अचानक से सफलता और नई पहचान भी दिला सकती है। हालांकि लाल किताब के अनुसार गुरु की दशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय में राहुल गांधी अपनी पार्टी को न केवल ऊंचाइयों पर ले जाएंगे बल्कि सत्ता पक्ष की पार्टी के समक्ष परेशानी खड़ी कर देंगे। राहु की दशा में जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं।