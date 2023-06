साल का सबसे बड़ा दिन कब है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

21st june the longest day of the year : 21 जून को पृथ्वी पर दिन सुबह जल्दी होगा जबकि सूर्यास्त देर से होगा। जिसके कारण सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, जबकि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है।