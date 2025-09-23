September 23 Day and Night Equal: आज दिन रात होंगे बराबर, जानें खगोलीय कारण और ज्योतिषीय महत्व

अक्षीय झुकाव का प्रभाव: पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वर्ष के दौरान, यह झुकाव सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ मिलकर अलग-अलग समय पर अलग-अलग गोलार्धों को अधिक या कम सूर्य का प्रकाश देता है। विषुव के दिन, न तो उत्तरी गोलार्ध और न ही दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। पूरे साल, पृथ्वी का झुकाव कभी सूर्य की ओर होता है, जिससे गर्मी पड़ती है और कभी सूर्य से दूर होता है, जिससे ठंड पड़ती है।