Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय

हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2025 में विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर, मंगलवार को मनाया रहा है। प्रतिवर्ष विवाह पंचमी का पर्व अगहन या‍नी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दिन किए गए उपाय शीघ्र विवाह, वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, राम और सीता का विवाह केवल एक मिलन नहीं, बल्कि आदर्श दांपत्य, मर्यादा और अखंड प्रेम को दर्शाता है।