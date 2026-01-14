Biodata Maker

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

vivah vahan muhurat 2026, विवाह मुहूर्त 2026, वाहन खरीदी मुहूर्त 2026

WD Feature Desk

बुधवार, 14 जनवरी 2026 (15:06 IST)
Vivah vahan muhurat 2026: सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही पंचांग के मुताबिक खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हुई थी। अब 15 जनवरी 2026 से खरमास समाप्त हो गया है और अब विवाह, व्यापार, खारीदारी आदि सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है. लेकिन अब सूर्य के उत्तरायण होते ही ये सभी काम फिर से शुरू किए जा सकेंगे।
 
विवाह के शुभ मुहूर्त 2026:
फरवरी: 3,5,6,10,12,14,19,20,21,24,25 और 26 को विवाह कर सकते हैं।
मार्च: 2,3,4,8,9,11 और 12 को विवाह कर सकते हैं।
अप्रैल: 15,20,21,25,26,27,28 और 29 को विवाह कर सकते हैं।
मई: 1,3,5,6,7,8,13 और 14 को विवाह कर सकते हैं।
जून: 21,22,23,24,25,26,27और 29 को विवाह कर सकते हैं।
जुलाई: 1,6,7,11 और 12 को विवाह कर सकते हैं।
नवंबर: 20,25 और 26 को विवाह कर सकते हैं।
दिसंबर: 3 और 4 को विवाह कर सकते हैं।
 
गाड़ी वाहन खरीदारी के शुभ मुर्हू 2026:
जनवरी: 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 21, 28 और 29 जनवरी को वाहन खरीद सकते हैं।
फरवरी: 1, 6, 11, 26 और 27 फरवरी को वाहन खरीद सकते हैं।
मार्च: 1, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 23, 25 और 27 मार्च को वाहन खरीद सकते हैं।
अप्रैल: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 20, 24 और 29 अप्रैल को वाहन खरीद सकते हैं।
मई: 1, 4, 10, 11 और 14 मई को वाहन खरीद सकते हैं।
जून: 22, 24 और 25 जून को वाहन खरीद सकते हैं।
जुलाई: 2, 3, 5, 8, 12, 19, 24, 29 और 30 जुलाई को वाहन खरीद सकते हैं।
अगस्त: 7, 9, 10, 16, 17, 20, 26, 27, 28 और 31 अगस्त को वाहन खरीद सकते हैं।
सितंबर: 4, 6, 7, 13, 14, 16, 17 और 24 सितंबर को वाहन खरीद सकते हैं।
अक्टूबर: 21, 22, 25, 28 और 30 अक्टूबर को वाहन खरीद सकते हैं।
नवंबर: 1, 6, 25, 26 और 29 नवंबर को वाहन खरीद सकते हैं।
दिसंबर: 3, 4, 6, 13, 14, 23, 30 और 31 दिसंबर को वाहन खरीद सकते हैं।

