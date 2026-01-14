Biodata Maker

Makar Sankranti astrology: मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार करें ये खास उपाय

WD Feature Desk

बुधवार, 14 जनवरी 2026 (10:15 IST)
Remedies for Makar Sankranti: मकर संक्रांति 2026 केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने का पावन संयोग है। इस बार यह दिन 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह समय नई शुरुआत, उन्नति, स्वास्थ्य और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम होता है।ALSO READ: मकर संक्रांति पर केरल में मकरविलक्कु त्योहार, सबरीमाला मंदिर के आकाश में नजर आएगा दिव्य प्रकाश
 
मकर संक्रांति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। इस दिन यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार उपाय करता है, तो ग्रह दोष, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या, विवाह बाधा और करियर रुकावट जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तिल, गुड़, दान, सूर्य पूजा और स्नान जैसे सरल उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। 
 
आइए यहां जानते हैं मकर संक्रांति पर 12 राशियों के लिए शुभ उपाय...
 
12 राशि : शुभ उपाय:
 
1. मेष (Aries)
 
उपाय: हनुमान जी का पूजन करें और उनके मंदिर में लाल फूल अर्पित करें।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
उपाय: श्रीविष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पीला कपड़ा दान करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
उपाय: गणेश जी का पूजन करें और दूर्वा चढ़ाएं।
 
4. कर्क (Cancer)
 
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल चढ़ाएं।
 
5. सिंह (Leo)
 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और काले तिल का दान करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और गौ माता का पूजन करें।ALSO READ: मकर संक्रांति पतंगबाजी सुरक्षा निर्देशिका: 6 महत्वपूर्ण सावधानियां
 
7. तुला (Libra)
 
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें और कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में तिल चढ़ाएं।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पीले वस्त्र दान करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 
12. मीन (Pisces)
 
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले वस्त्र का दान करें और चने की दाल का दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

