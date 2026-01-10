rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Makar Sankranti Quotes: पतंगों की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

Advertiesment
हमें फॉलो करें Happy Makar Sankranti Messages

WD Feature Desk

, शनिवार, 10 जनवरी 2026 (11:25 IST)
Makar Sankranti wishes in Hindi: मकर संक्रांति भारत के सबसे उल्लासपूर्ण और सकारात्मक त्योहारों में से एक है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर आसमान में रंग-बिरंगी पतंगों की उड़ान, घर-घर में बनने वाली तिल और गुड़ की मिठाइयों की मिठास, और अपनों को भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश इस पर्व को और भी खास बना देते हैं। यह त्योहार न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि, आपसी प्रेम और मधुर वाणी का संदेश भी देता है। डिजिटल युग में लोग मकर संक्रांति से जुड़ीं विशेषज, कोट्‍स, कैप्शन तथा मैसेजेस को अपनों को भेजकर खुशियों का इजहार करते हैं।ALSO READ: मकर संक्रांति पर केरल में मकरविलक्कु त्योहार, सबरीमाला मंदिर के आकाश में नजर आएगा दिव्य प्रकाश
 
यहां पढ़ें पतंगों की उड़ान, तिल–गुड़ मिठाई और शुभकामना संदेश से जुड़े खास 10 बेहतरीन मैसेजेस...  
 
टॉप 10 शुभकामना संदेश
 
1. सूर्य की ऊर्जा वाला संदेश: 
 
"सूर्य के उत्तरायण होने से 
आपके जीवन में अंधेरा छंट जाए 
और ज्ञान व सफलता का प्रकाश फैले। 
मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई!"
 
2. उन्नति की कामना: 
 
"मीठी बोली, मीठी जुबान, मकर संक्रांति का यही है पैगाम। 
जैसे उड़ती है पतंग आसमान में, 
वैसे ही ऊंचा हो आपका नाम। 
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं!"
 
3. मिठास भरा संदेश: 
 
"तिल हम हैं और गुड़ आप, 
मिठाई हम हैं और मिठास आप। 
साल के पहले त्योहार से हो रही है शुरुआत, 
आपको हमारी तरफ से मकर संक्रांति की मुबा़रकबाद!"
 
4. रिश्तों की मिठास के लिए: 
 
"गुड़ सी मिठास और तिल सी 
शक्ति आपके जीवन में बनी रहे। सं
क्रांति का यह पर्व आपके परिवार के लिए मंगलमयी हो।"
हैप्पी मकर संक्रांति!"
 
5. शांति और समृद्धि के लिए: 
 
"मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर 
आपके जीवन में सुख, शांति 
और समृद्धि का आगमन हो। 
तिल-गुड़ की तरह आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे।"ALSO READ: मकर संक्रांति पर 23 साल बाद दुर्लभ संयोग, भूत जाति बाघ पर सवार है, जून तक रहना होगा संभलकर
 
6. छोटा और प्यारा संदेश: 
 
"तन में मस्ती, मन में उमंग, 
देकर सबको अपनापन, 
गुड़ में जैसे मिल गया तिल, उड़ें पतंग संग-संग। 
हैप्पी मकर संक्रांति!"
 
7. पॉजिटिविटी संदेश: 
 
"सपनों को लेकर मन में, 
उड़ाएंगे पतंग आसमान में। 
ऐसी भरेगी उड़ान ये पतंग, जो भर देगी जीवन में खुशियों के रंग। 
मकर संक्रांति की बधाई!"
 
8. सफलता की उड़ान: 
 
"मंदिर की घंटी, आरती की थाली, 
नदी के किनारे सूरज की लाली। 
जिंदगी में आए खुशियों की बहार, 
मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार!"
 
9. तिल-गुड़ और पतंग की मस्ती: 
 
"काट न सके कोई पतंग आपकी, 
टूटे न कभी डोर विश्वास की। 
छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, 
जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। शुभ मकर संक्रांति!"
 
10. आध्यात्मिक संदेश: 
 
"गंगा स्नान और दान-पुण्य के 
इस महापर्व पर सूर्य देव आपकी 
सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। 
मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं!"
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकार

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Numerology 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 12 से 18 जनवरी 2026 का भविष्यफल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels