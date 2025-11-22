Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल (24 से 30 नवंबर 2025), जानें इस हफ्ते किसे मिलेगी चुनौतियों पर विजय
(सप्ताह की भविष्यवाणी 24 – 30 नवंबर 2025)
मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)
उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं।
मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर सहकर्मी के सहयोग से कार्य में सफलता पाएंगे। साझेदारी और रचनात्मक कार्य से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। निर्णय अच्छी तरह सोच विचार कर लें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: भगवान शिव की उपासना करें।
मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)
इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश न करें, अहंकार से बचें। परिवार में खुशहाली का माहोल रहेगा, धार्मिक या सामाजिक कार्यों में व्यस्तता हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)
उपाय: शिव जी की आराधना करें।
मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)
यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको सम्मान मिलेगा, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है, आलस्य को त्यागें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा लाभकारी हो सकती हैं। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। पर्याप्त नींद लें, नहीं तो स्वास्थ प्रभावित हो सकता है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)
इस सप्ताह आपकी कड़ी मेहनत से नौकरी में लाभ के अवसर बनेंगे, व्यवसाय के लिए भी समय अनुकूल है। विलासिता पर खर्च हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: पानी में गुलाबजल मिला कर स्नान करें।
मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)
इस सप्ताह आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अपना कार्य पूरी सावधानी से करें। जीवनसाथी से मतभेद हो सकते है, स्वास्थ का ध्यान रखें।
उपाय : अनुसाशित जीवन शैली को अपनाएं, व्यायाम, ध्यान और योग करें।
मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)
इस सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। आय स्थिर रहेगी, रिश्तों में थोड़ी दूरी हो सकती है। जोड़ों का दर्द या पुरानी बीमारी उभर सकती है।
उपाय : बड़े-बुजुर्गों और जरूरतमंदो की सेवा/मदद करना लाभप्रद रहेगा।
मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)
इस सप्ताह आप अपने पूरे जोश और उत्साह से काम करेंगे। धन लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। जल्दबाजी में कार्य करने से बचें। आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।
उपाय: हनुमान जी की आरधना करे।
