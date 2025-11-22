Festival Posters

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

WD Feature Desk

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (11:21 IST)
आज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
 
राजयोगों का निर्माण: कैसे और क्यों?
ज्योतिष में राजयोग तब बनते हैं जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वराशि या केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में होता है।
 
1. मालव्य राजयोग (Malavya Rajyog): 
यह राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है, जो शुक्र ग्रह के कारण बनता है। इस वक्त शुक्र ग्रह अपनी राशि तुला में बहुत मजबूत स्थिति में है, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, कला, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और धन का कारक माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में उच्च पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख प्राप्त होता है।
 
2. लक्ष्मी नारायण राजयोग (Lakshmi Narayan Rajyog):
यह राजयोग धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रतिनिधि ग्रहों शुक्र और बुध के एक साथ शुभ स्थिति में आने से बनता है। शुक्र और बुध का एक विशेष भाव में मजबूत होना। यह योग जीवन में धन (लक्ष्मी) और बुद्धि (बुध) का संतुलन लाता है। इसके प्रभाव से व्यापार में वृद्धि होती है, आय के नए स्रोत खुलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस वक्त बुध ग्रह चंद्र, मंगल और सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में स्थित होकर मजबूत स्थिति में है।
 
इन दोनों शक्तिशाली राजयोगों के शुभ प्रभाव से निम्नलिखित तीन राशियों को अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। ये हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत चमकेगी-
 
1. मेष राशि (Aries):
धन लाभ और करियर: आपके कर्म भाव (Career House) में बन रहा यह योग नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको अपने काम में बड़ा प्रमोशन मिल सकता है या आपकी सैलरी में शानदार वृद्धि हो सकती है।
व्यापार: व्यापारियों को रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपको साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी।
उपाय: धन लाभ के लिए प्रतिदिन देवी लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें।
 
2. तुला राशि (Libra):
सुख-समृद्धि और व्यक्तित्व: चूंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि का स्वामी है और मालव्य योग बना रहा है, इसलिए आपको सर्वोच्च लाभ मिलने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, और लोग आपसे प्रभावित होंगे।
संपत्ति: आपको नई संपत्ति या वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है। घर परिवार में खुशियां और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
उपाय: आज के दिन सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा।
 
3. कुंभ राशि (Aquarius):
आय और निवेश: आपके आय भाव (Income House) और लाभ भाव में यह योग बन रहा है, जो आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ दिलाएगा। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा।
संबंध: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे।
उपाय: शनि देव के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं, इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी।
 
राजयोगों का लाभ उठाने के लिए क्या करें?
शुक्र को करें मजबूत: मालव्य योग का पूरा लाभ उठाने के लिए सफेद वस्तुओं (जैसे चावल, दूध, चीनी) का दान करें और मां लक्ष्मी की पूजा करें।
बुध को करें मजबूत: लक्ष्मी नारायण योग की कृपा पाने के लिए गणेश जी की पूजा करें और गाय को हरी घास खिलाएं।
सकारात्मक दृष्टिकोण: अपने मन को शांत रखें और सकारात्मक रहें। यह समय नई शुरुआत और निवेश के लिए बहुत शुभ है।
 

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

