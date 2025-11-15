Biodata Maker

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

हमें फॉलो करें बुध ग्रह वक्री गोचर 2025

WD Feature Desk

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (13:10 IST)
Budh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।
 
1. मेष (Aries) अष्टम भाव (अचानक लाभ/हानि, गुप्त बातें): गुप्त बातें या अचानक धन से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य और पुरानी समस्याओं को नज़रअंदाज़ न करें।
 
2.वृषभ (Taurus) सप्तम भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन): रिश्तों और व्यावसायिक साझेदारी में गलतफहमी से बचें। कोई भी बड़ी डील या नया अनुबंध अभी टाल दें।
 
3. मिथुन (Gemini) षष्ठ भाव (शत्रु, ऋण, रोग): नौकरी और दैनिक कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। स्वास्थ्य, खासकर पेट से संबंधित, का ध्यान रखें। ऋण के मामले में सावधानी बरतें।
 
4. कर्क (Cancer) पंचम भाव (शिक्षा, प्रेम, संतान): विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें। रचनात्मकता पर दोबारा विचार करें।
 
5. सिंह (Leo) चतुर्थ भाव (सुख, माता, भवन, वाहन): पारिवारिक मामलों और संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर पुनरावलोकन की आवश्यकता हो सकती है। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं।
 
6. कन्या (Virgo) तृतीय भाव (छोटे भाई-बहन, संचार, छोटी यात्रा): संचार (ईमेल, फोन) और छोटी यात्राओं में बाधा आ सकती है। भाई-बहनों से बातचीत में स्पष्टता रखें। दस्तावेजों को संभाल कर रखें।
 
7. तुला (Libra) द्वितीय भाव (धन, वाणी, परिवार): आर्थिक फैसलों में सावधानी रखें। धन के लेन-देन में जल्दबाजी न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है।
 
8. वृश्चिक (Scorpio) प्रथम भाव (स्वयं, व्यक्तित्व): व्यक्तित्व और आत्म-अभिव्यक्ति पर सीधा प्रभाव। निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। कोई भी बड़ा बदलाव अभी न करें, आत्म-मंथन पर ध्यान दें।
 
9. धनु (Sagittarius) द्वादश भाव (खर्च, विदेश, हानि): खर्चों और विदेश से जुड़े मामलों में ध्यान दें। अनिद्रा या मानसिक तनाव हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों के लिए अच्छा समय है।
 
10. मकर (Capricorn) एकादश भाव (लाभ, आय, मित्र): आय और लाभ के पुराने स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों या बड़े भाई-बहनों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
 
11. कुंभ (Aquarius) दशम भाव (करियर, कर्म, पिता): करियर और कार्यस्थल पर अधिक सतर्क रहें। सहकर्मियों के साथ गलतफहमी हो सकती है। कोई भी बड़ी व्यावसायिक योजना शुरू करने से बचें।
 
12. मीन (Pisces) नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा): उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और धर्म से जुड़े मामलों में देरी या विचार-विमर्श हो सकता है। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें।
 
वक्री बुध के दौरान क्या करें और क्या न करें:
क्या करें:
  1. संयम और धैर्य का परिचय दें।
  2. पुरानी बातों, योजनाओं और दस्तावेजों की समीक्षा करें।
  3. संचार में स्पष्टता और दोहराव सुनिश्चित करें।
  4. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बैकअप लें।
  5. बुधवार को हरे मूंग का दान करें या गणेश जी की पूजा करें।
 
क्या न करें:
  • कोई भी बड़ा नया निवेश या अनुबंध न करें।
  • महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने से बचें (यदि संभव हो)।
  • कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (फोन, लैपटॉप) न खरीदें।
  • गुस्से में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
 

