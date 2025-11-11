Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 11 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 11 November 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रोमोशन के योग बनेंगे।

लव: प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल रहेगा।वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

वृषभ (Taurus) करियर: मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार के लिए छोटी यात्रा संभव है जो लाभकारी रहेगी।

लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: गले और आवाज से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: रचनात्मक और संचार से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा।

लव: पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे। रिश्ते में खुशी बनी रहेगी। धन: अचानक धन लाभ के अवसर बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय लें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी। तनाव से मुक्त महसूस करेंगे। ध्यान करना फायदेमंद होगा। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएँ या हरी वस्तु दान करें।

कर्क (Cancer) करियर: भावनाओं को नियंत्रित रखें और करियर के फैसलों में व्यवहारिक बनें।

लव: पारिवारिक मामलों में सद्भाव रहेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। गैर-जरूरी खरीददारी से बचें।

स्वास्थ्य: भावनात्मक उतार-चढ़ाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

सिंह (Leo) करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता से बॉस प्रभावित होंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पार्टनर आपकी राय को महत्व देगा। धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यावसायिक निवेश लाभकारी सिद्ध होगा।

स्वास्थ्य: आंखों और पीठ से संबंधित समस्या हो सकती है। योग करें। उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo) करियर: दफ्तर में आपकी कार्यशैली से सब खुश रहेंगे। व्यापार में छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा हो सकती है।

लव: रिश्ते में छोटी-छोटी बातों पर वाद-विवाद हो सकता है। शांत रहें और समझौता करें। धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। लेन-देन में धोखा होने की आशंका है।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ होगा। आज कला और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य और संतुलन बना रहेगा। पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल। धन: अचानक वित्तीय लाभ हो सकता है। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकती है। स्वच्छता का ध्यान रखें। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: गुप्त तरीकों से सफलता मिलेगी। रिसर्च या जासूसी जैसे कार्यों में लाभ।

लव: भावनात्मक गहराई महसूस करेंगे। ईर्ष्या या शक को रिश्ते से दूर रखें। धन: कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन कमाने के नए अवसर तलाशें।

स्वास्थ्य: चोट लगने की आशंका है, सावधानी बरतें। उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े करियर में सफलता मिलेगी।

लव: रिश्ते में हास्य और उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ दार्शनिक चर्चाएं करेंगे। धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। उपाय: पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं।

मकर (Capricorn) करियर: मेहनत और समर्पण से करियर में उन्नति होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे।

लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा, लेकिन रोमांस की कमी रह सकती है। धन: धन का संचय करने में सफल होंगे। दीर्घकालिक निवेश के लिए उत्तम समय।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिर दर्द हो सकता है। पर्याप्त नींद लें। उपाय: शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।

कुम्भ (Aquarius) करियर: नए विचार और प्रौद्योगिकी से करियर में सफलता मिलेगी। सामूहिक परियोजनाओं में लाभ।

लव: दोस्तों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो सकता है। पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे। धन: आय के नए और अनपेक्षित स्रोत खुलेंगे। वित्तीय जोखिम लेने से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से स्वस्थ और आशावादी रहेंगे। उपाय: गरीब लोगों को भोजन कराएं।

मीन (Pisces) करियर: कला, चिकित्सा या आध्यात्म से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। विदेश से लाभ के योग।

लव: पार्टनर से भावनात्मक और गहरे रिश्ते बनेंगे। धन: खर्च अधिक हो सकता है। बजट बनाकर चलें।