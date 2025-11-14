Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 14 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (06:38 IST)

मेष (Aries) Today 14 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास उच्च रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अविवाहित लोग किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचें।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।

लव: संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें। धन: धन लाभ की अच्छी संभावना है। खर्च सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। उपाय: मां देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini) करियर: आज आप मल्टीटास्किंग में व्यस्त रह सकते हैं। लव: प्रेम जीवन में अपनी बात खुलकर व्यक्त करें।

धन: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य: ध्यान या योग करने से तनाव कम होगा।

उपाय: हरी मूंग दाल का दान करें। कर्क (Cancer) करियर: घर से जुड़े व्यापार या कार्य में लाभ हो सकता है। ऑफिस में माहौल शांत रहेगा।

लव: परिवार और संबंधों पर अधिक ध्यान देंगे। धन: प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में धन निवेश की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। पर्याप्त आराम लें। उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo) करियर: आज सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है।

धन: भाग्य आपका साथ देगा, जिससे धन लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे।

उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या (Virgo) करियर: आज आप अपनी कार्यक्षमता को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें।

लव: निजी मामलों में ज्यादा सोचने से बचें। धन: उधार देने या लेने से बचें। बजट बनाकर चलने से फायदा होगा।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

तुला (Libra) करियर: आज का दिन आपके लिए संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने का है। लव: पार्टनर के साथ मिलकर कोई निर्णय ले सकते हैं।

धन: वित्तीय निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। अनावश्यक चीज़ों पर खर्च न करें। स्वास्थ्य: त्वचा की देखभाल पर ध्यान दें।

उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज आप कार्यस्थल या ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें।

लव: अपने मन के भावों को खुलकर प्रकट करें, लेकिन अतिरेक से बचें। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं। धन निवेश में सोच-समझकर ही जोखिम लें।

धनु (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा, यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: संबंधों में आशावादी और उत्साहपूर्ण महसूस करेंगे। धन: धार्मिक या लंबी यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: लिवर या जांघों से संबंधित मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र या भोजन दान करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यक्षेत्र की नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें।

लव: काम की अधिकता के कारण प्रेम जीवन को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। धन: अचल संपत्ति/ रियल एस्टेट में निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: आप कैल्शियम युक्त आहार लें। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: सामाजिक कार्यों या बड़े समूहों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में नए दृष्टिकोण अपनाएंगे। धन: आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धन लाभ के अवसर खोलेगी।

स्वास्थ्य: पैरों और टखनों से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय: गरीबों को कंबल या ऊनी वस्त्र दान करें।

मीन (Pisces) करियर: काम के सिलसिले में विदेश यात्रा का योग बन सकता है।

लव: भावनाओं की अधिकता रहेगी, जिससे संबंधों में गहराई आएगी। धन: अप्रत्याशित खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बजट का ध्यान रखें।